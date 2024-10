Tra le diverse applicazioni disponibili su Android WhatsApp è una delle più utilizzate per la messaggistica, il software di proprietà di Meta viene infatti quotidianamente utilizzato e apprezzato da schiere di affezionati utenti che lo prediligono alle soluzioni offerte dalla concorrenza.

L’applicazione riceve ciclicamente tutta una serie di novità, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come WhatsApp stia lavorando alla personalizzazione nella sincronizzazione dei contatti, come permetterà di filtrare le chat con un maggiore controllo, come stia favorendo l’accesso agli aggiornamenti di stato, come offrirà un modo più pratico di gestire i link alle chiamate, come sia stata introdotta una nuova scorciatoia, come l’assistente virtuale Meta AI darà la possibilità di selezionare una voce personalizzata con cui interagire, come siano state introdotte utili novità per le community, come l’app cerchi di gestire automaticamente i messaggi dagli sconosciuti, come stiano arrivando i temi per le chat, o ancora come sia stato introdotto un nuovo pulsante per i filtri nell’interfaccia della fotocamera.

Oggi, grazie al lavoro dei colleghi di wabetainfo, scopriamo insieme quella che potrebbe essere una futura modifica in lavorazione per una funzionalità disponibile da qualche tempo, modifica che potrebbe renderla ancora più utile e comoda.

WhatsApp potrebbe implementare più emoji per le reazioni

Molti di voi sicuramente utilizzano le reazioni su WhatsApp, funzionalità introdotta nell’app già da qualche tempo che consente di “rispondere” ad un messaggio ricevuto utilizzando le emoji; allo stato attuale il software fornisce all’utente 6 opzioni predefinite, qualora tra quelle offerte non ci fosse quella che l’utente vuole utilizzare, grazie al tasto + si ha accesso all’intero catalogo.

Sembra che il team di sviluppatori dietro il celebre software abbia deciso di migliorare la funzionalità in questione e di renderla più comoda da utilizzare, come potete notare dall’immagine qui sotto.

Nella versione 2.24.21.15 di WhatsApp Beta per Android è attualmente in fase di sviluppo l’implementazione di uno strumento di reazione avanzato per i messaggi, che dovrebbe vedere la luce e diventare disponibile per i primi beta tester con un futuro aggiornamento dell’app; come potete notare gli sviluppatori sono al lavoro per sostituire l’attuale offerta di 6 emoji con una sorta di carosello scorrevole, in grado di offrire una selezione più ampia di emoji che dovrebbe comprendere anche quelle usate di recente.

La novità in questione ha lo scopo di semplificare l’utilizzo delle reazioni, fornendo agli utenti una maggiore flessibilità e una gamma più ampia di opzioni tra cui scegliere rapidamente, senza più la necessità di utilizzare il tasto + per la ricerca manuale.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, per farlo è sufficiente seguire questo link ma, se il programma dovesse essere momentaneamente al completo, potete comunque provvedere al download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.