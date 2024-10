Da un anno le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno ormai preso piede nel settore mobile e i vari produttori stanno implementando nei rispettivi device soluzioni che possano garantire agli utenti un’esperienza via via più accattivante e moderna.

Gemini Nano rappresenta il compromesso studiato da Google per consentire agli utenti di usufruire di un chatbot IA basato su un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) che sia in grado di funzionare on-device, ossia direttamente sullo smartphone, senza la necessità di appoggiarsi a server esterni, così da avere risposte immediate e un’esperienza più piacevole.

Gemini Nano è già disponibile su alcuni smartphone di Google, Samsung e Xiaomi, ai quali si stanno aggiungendo anche dei modelli di Motorola.

Anche su Motorola Edge 50 Ultra e Samsung Galaxy S24 FE arriva Gemini Nano

Il primo smartphone di Motorola a ricevere Gemini Nano pare sia Motorola Edge 50 Ultra, ciò attraverso un aggiornamento dell’applicazione AICore dal Google Play Store.

Una volta installata la versione 0.release.qc8635.670632439 di AICore, il sistema procede al download del modello di Gemini Nano (ha un “peso” di circa 1,25 GB) e di un’API che consente il suo utilizzo nel caso in cui all’interno di Google Messaggi si tocchi il tasto Magic Compose.

Ricordiamo a tal proposito che Magic Compose è una funzionalità che suggerisce agli utenti delle risposte predefinite che possono inviare ai loro contatti, il tutto sulla base di un’analisi degli ultimi 20 messaggi in una conversazione al fine di generare i suggerimenti più adatti. Grazie a Gemini, che viene eseguito on-device, i messaggi vengono analizzati sul dispositivo, senza rischi per la privacy.

Al momento Magic Compose dovrebbe essere l’unica funzionalità su Motorola Edge 50 Ultra a sfruttare le potenzialità IA di Gemini ma in futuro Google dovrebbe implementarne altre.

Gemini Nano è in fase di rilascio anche per Samsung Galaxy S24 FE, il nuovo smartphone di fascia medio-alta del colosso coreano lanciato nei giorni scorsi.

Tra gli smartphone che possono contare su Gemini Nano vi sono la serie Google Pixel 8, la serie Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold6, Xiaomi 14T Pro e Xiaomi Mi Mix Flip.

Per quanto riguarda la serie Google Pixel 9, infine, Gemini Nano include la multimodalità, che offre il supporto per input di immagini, voce e audio oltre al testo.