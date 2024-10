Pixel Double Tap Screen Off è un’applicazione ottimizzata esclusivamente per i dispositivi Google Pixel che aggiunge funzionalità come il doppio tocco per spegnere lo schermo, lo sblocco con l’impronta digitale quando lo schermo è spento, un riquadro della modalità suoneria personalizzabile e un innovativo sistema di avvio rapido della fotocamera.

L’app consente di spegnere immediatamente lo schermo con un semplice doppio tocco sia sulla schermata iniziale o sulla schermata di blocco, senza la necessità di premere il pulsante di accensione quando il dispositivo è appoggiato su un tavolo.

Basta toccare lo smartphone per riattivare lo schermo e toccare due volte per mettere il dispositivo in modalità di sospensione e spegnere lo schermo.

Pixel Double Tap Screen Off migliora l’esperienza con i dispositivi Google Pixel

L’app permette inoltre di sbloccare facilmente il proprio dispositivo Google Pixel utilizzando il sensore di impronte digitali anche quando lo schermo è spento, abilitando un indicatore dell’impronta digitale sempre visibile.

Grazie a quest’app non è nemmeno necessario premere il bilanciere del volume per cambiare la modalità della suoneria, in quanto è possibile alternare rapidamente tra le modalità suono, vibrazione e silenzioso utilizzando il riquadro della modalità suoneria personalizzata per un comodo controllo dalle impostazioni rapide.

L’applicazione permette infine di avviare rapidamente la fotocamera tenendo lo smartphone in verticale o in orizzontale dopo aver acceso lo schermo.

Pixel Double Tap Screen Off è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e acquisti in-app opzionali. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google.