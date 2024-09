L’anno scorso Motorola lanciò per la prima volta in assoluto ThinkPhone, un’interessante nuova linea di smartphone basata sul brand Thinkpad di Lenovo. In origine si pensava che fosse un modello unico, ma i recenti leak non sembrerebbero di questa linea di pensiero, suggerendo il lancio di un nuovo Motorola ThinkPhone 2025: scopriamone insieme le possibili specifiche tecniche e le principali caratteristiche.

Motorola ThinkPhone 2025: display ridotto, dimensioni compatte e tanto altro

Secondo quanto riportato dai primi rumor, Motorola ThinkPhone 2025 potrebbe presentare verosimilmente un display pOLED di tipologia LTPO da 6,36 pollici di diagonale, con frequenza d’aggiornamento dinamica fino ad un massimo di 120 Hz e risoluzione 2670 x 1200 pixel, oltre a una densità di pixel pari a 460 ppi.

Sembra che il display non sia l’unico aspetto ridotto rispetto al modello precedente, con una batteria da 43100 mAh di capacità che andrà dunque a sostituire l’originale da 5000 mAh, traducendosi dunque in un’autonomia leggermente ridotta. La compagnia potrebbe portare il supporto alla ricarica rapida da 68 W di potenza grazie al caricatore TurboPower incluso nella confezione, permettendo di ridurre notevolmente i tempi.

Le dimensioni del nuovo modello di ThinkPhone 2025 saranno decisamente compatte, con 154,1 millimetri di altezza per 71,2 millimetri di larghezza, e 8,1 millimetri di spessore, oltre che un peso di soli 171 grammi.

Sotto il cofano, Motorola ThinkPhone 2025 potrebbe ospitare il chip MediaTek Dimensity 7300, con 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna. A differenza del precedente modello, l’edizione del 2025 presenterà un’unica opzione per la configurazione.

Buone notizie per il comparto fotocamere, che potrebbe presentare un sensore principale da 50 megapixel accompagnato da un sensore ultra-wide da 13 megapixel, con l’originale sensore di profondità da 2 megapixel che verrà in questo caso sostituito da un sensore da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Il nuovo modello potrebbe inoltre offrire il vetro Gorilla Glass 7i, appositamente pensato per gli smartphone di fascia media, oltre a una scocca posteriore in fibra di carbonio.

Specifichiamo che al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma o smentita da parte della compagnia produttrice. Rimaniamo a questo punto in attesa di aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Motorola, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.