Google Maps è uno dei servizi più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, ciò anche grazie al costante impegno del suo team di sviluppatori volto al miglioramento della piattaforma.

E tra gli aspetti a cui Google sta prestando più attenzioni pare vi siano anche le recensioni “false” pubblicate da alcune aziende, che rischiano di rendere meno affidabile il servizio nel suo complesso e, proprio per tale ragione, gli sviluppatori hanno studiato una funzionalità che mostrerà un avviso quando un’inserzione aziendale ha ricevuto di recente recensioni false che sono state rimosse.

Google Maps prova a migliorare il sistema delle recensioni

Google Maps è diventato per tanti uno strumento per scoprire rapidamente informazioni su un’attività e le recensioni, pertanto, hanno una grande importanza e purtroppo sia gli utenti che le aziende provano a trarre vantaggio da questo sistema attraverso la pubblicazione di recensioni false (sia con quelle positive per migliorare l’immagine di una determinata azienda che con quelle negative per penalizzare un’azienda concorrente).

Ebbene, il colosso di Mountain View ha iniziato a implementare una scheda di avviso all’interno di Google Maps, in modo da informare gli utenti che una o più recensioni false sono state rimosse dall’elenco.

I primi avvistamenti di questa nuova funzionalità sono avvenuti negli Stati Uniti e nel Regno Unito ma è probabile che nel giro di pochi giorni possa essere estesa ad altri Paesi.

Ecco un esempio di questo avviso (con un’icona rossa a forma di triangolo), pubblicato su X da Mike Blumenthal:

Questo avviso inoltre presuppone che Google abbia avviato un’apposita indagine al fine di valutare le recensioni incriminate, con eventuali ripercussioni per le aziende interessate (come l’impossibilità di ricevere nuove recensioni o valutazioni per un determinato periodo di tempo).

In sostanza, il team di Google Maps vuole invitare le aziende a pensarci bene prima di puntare su eventuali recensioni false.