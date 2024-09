Xiaomi Watch 2 è uno smartwatch Wear OS svelato in Cina lo scorso autunno ma portato ufficialmente in Europa il 25 febbraio 2024 in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, dove è stato protagonista con gli smartphone Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra. Si tratta sostanzialmente della variante più economica di Xiaomi Watch 2 Pro lanciato nel 2023.

Questo dispositivo indossabile è pensato per combinare prestazioni, batteria di lunga durata e un design che risponde alle esigenze di salute e fitness. Ora questo smartwatch Xiaomi ha ricevuto l’aggiornamento Wear OS 4. Su Reddit da qualche giorno arrivano sempre più segnalazioni da parte di utenti che sono felicemente sorpresi di aver ricevuto l’aggiornamento Wear OS 4 sul loro Xiaomi Watch 2. A quanto pare l’aggiornamento per Watch 2 Pro è ancora in sospeso, ma dovrebbe essere solo una questione di tempo.

Xiaomi Watch 2 è in offerta su Amazon a meno di 140 euro

Con l’aggiornamento Wear OS 4, Xiaomi Watch 2 diventa quanto mai interessante, anche per il fatto che è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 31% sul prezzo di listino. Xiaomi Watch 2 ora è acquistabile al prezzo di 138,50 euro anziché 199 euro nella colorazione nera, mentre la variante argento costa 146,98 euro. A seguire trovate la nostra recensione e il link per l’eventuale acquisto del prodotto su Amazon.

Acquista Xiaomi Watch 2 in offerta su Amazon