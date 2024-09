Nel vasto panorama di applicazioni dedicate alla messaggistica disponibili su Android, WhatsApp è senza dubbio uno dei nomi più noti; il software di proprietà di Meta viene infatti quotidianamente utilizzato e apprezzato da schiere di affezionati utenti.

L’applicazione riceve ciclicamente tutta una serie di novità, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come WhatsApp stia lavorando alla personalizzazione nella sincronizzazione dei contatti, come permetterà di filtrare le chat con un maggiore controllo, come stia favorendo l’accesso agli aggiornamenti di stato, come offrirà un modo più pratico di gestire i link alle chiamate, come sia stata introdotta una nuova scorciatoia, come l’assistente virtuale Meta AI darà la possibilità di selezionare una voce personalizzata con cui interagire, o ancora come siano state introdotte utili novità per le community.

Oggi diamo insieme uno sguardo ad una novità attualmente disponibile per alcuni Beta tester, grazie alla quale gli utenti avranno un maggiore controllo sui badge delle notifiche nella homescreen del proprio smartphone.

WhatsApp Beta permette ad alcuni utenti di gestire il conteggio dei badge nella schermata iniziale

Sono diversi gli utenti che utilizzano, nella schermata principale dei propri smartphone, i badge di notifica; sono quei numeri che appaiono sulle icone delle applicazioni nel momento in cui sono presenti delle notifiche, permettendoci a colpo d’occhio di sapere quante ne abbiamo ricevute da ogni singola applicazione. Nel caso delle app di messaggistica come WhatsApp, grazie a questo strumento possiamo sapere subito quanti messaggi o chiamate abbiamo ricevuto e, con il rilascio della versione Beta 2.24.20.17, il team di sviluppatori dietro al software ha deciso di fornire agli utenti maggiori strumenti per gestire questo aspetto.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, alcuni utenti utilizzatori dell’ultima versione Beta di WhatsApp visualizzano all’interno delle Impostazioni dell’app, nella sezione Notifiche, una nuova categoria Conteggio notifiche, che presenta l’opzione Conteggio schermata iniziale, cliccando sulla nuova voce l’utente ha facoltà di scegliere tra due distinti comportamenti:

Regola dopo ogni visualizzazione . Il badge riflette il numero di messaggi non letti e di chiamate perse.

. Il badge riflette il numero di messaggi non letti e di chiamate perse. Svuota dopo l’apertura dell’app. Il badge si azzera completamente dopo ogni apertura dell’app.

Quanto riportato nell’app è abbastanza esaustivo, la prima opzione permette agli utenti di regolare il badge dell’app dopo ogni visualizzazione così che rifletta accuratamente il numero di messaggi non letti o chiamate perse dopo ogni sessione di visualizzazione, potendo quindi beneficiare di un’istantanea continua di ciò che necessita ancora di attenzione; la seconda opzione invece consente di reimpostare completamente il conteggio dei badge ogni volta che viene aperta WhatsApp, indipendentemente dal fatto che i messaggi siano stati letti o meno.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, per farlo è sufficiente seguire questo link ma, se il programma dovesse essere momentaneamente al completo, potete comunque provvedere al download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.