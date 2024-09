Amazfit è uno dei nomi più noti nel settore dei dispositivi indossabili, gli smartwatch del brand sono utilizzati e apprezzati da svariati utenti che li preferiscono alle soluzioni proposte dalla concorrenza per tutta una serie di funzionalità, nonché per l’autonomia, decisamente maggiore rispetto a quella degli orologi mossi da Wear OS.

Uno dei dispositivi più apprezzati dell’azienda negli ultimi tempi è Amazfit Balance, uno smartwatch che ha saputo conquistare diversi utenti affezionati e che di recente ha ricevuto l’ennesimo aggiornamento che ha portato interessanti novità sul dispositivo.

Proprio agli utenti possessori di Amazfit Balance si rivolge la società che, con un post su Reddit, cerca volontari per testare una nuova versione beta dell’app Zepp.

Amazfit Balance è uno smartwatch di tutto rispetto, si presenta con un ampio display da 1,5 pollici di diagonale e luminosità di picco di 1.500 nit, è in grado di fornire misurazioni precise e accurate dei principali parametri vitali come la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno, il livello di stress, sonno e tanto altro, oltre a poter monitorare i progressi di ben 150 modalità sportive.

Si tratta di un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista che è appena diventato protagonista di una campagna di reclutamento da parte dell’azienda, la società ha infatti avviato la ricerca di volontari, possessori dello smartwatch in questione, disposti a testare una nuova versione Beta dell’app Zepp:

Do you own an Amazfit Balance watch? Do you love testing out new technology? Would you like to shape the future of Amazfit?

If you answered yes to all of the above, then we have an amazing opportunity for you. We need your help to test a new, beta version of the Zepp app!

All we ask in return is that you provide valuable, constructive feedback so we can improve the experience for all of our users. For bugs and features that don’t work as expected, you can submit User Feedback directly in the app. For everything else, we will provide a separate form to collect your thoughts.

By signing up for this test, you understand that you may encounter unforeseen issues. If you accept the inherent risks of testing beta software that has not yet been finalized, then please fill out this form:

https://zepp.feishu.cn/share/base/form/shrcn8wva2DzLtVvzqOeQ1OG3Ie

If you have any questions or comments about the process, please feel free to leave them below. Thank you!