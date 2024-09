Un nuovo aggiornamento del selettore file Android consentirà alle app di integrarsi con le potenti funzioni di ricerca di Google Foto.

In precedenza il selettore di file consentiva di scorrere le proprie librerie di foto e video per individuare i contenuti desiderati, ma non di cercare qualcosa di specifico.

Ora gli utenti Android possono cercare i contenuti nell’intera libreria di Google Foto senza dover abbandonare l’app in uso.

Gli sviluppatori ora possono integrare in modo sicuro la potenza della ricerca di Google Foto nelle loro app Android, consentendo agli utenti di cercare foto, album, persone e luoghi all’interno del selettore file dell’app.

Il selettore file di Android potenzia la ricerca in Google Foto

Con l’occasione Google ha anche aggiornato l’API della libreria in modo da migliorare la privacy degli utenti e la protezione dei dati.

Al momento Google Foto è l’unico provider di cloud media supportato da questo aggiornamento, tuttavia potrebbero essere aggiunti altri servizi in futuro. Gli sviluppatori avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per migrare alla nuova API Library per selezionare le foto da contenuti non caricati dalla loro app.

Questa novità apporta notevoli miglioramenti al selettore di file di Android, in quanto offre un modo più fluido per accedere alla propria libreria di Google Foto, proteggendo al contempo i propri dati personali.