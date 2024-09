Google ha annunciato un nuovo design e diverse novità in termini di accessibilità per i calendari incorporati (embedded) all’interno di un sito web. Si tratta di una versione interattiva di Google Calendar che consente ai proprietari e ai gestori di siti web di aggiungere pulsanti che permettano ai visitatori di salvare gli eventi del calendario. Ora questi calendari ricevono un design rinnovato in linea con Material Design 3.

Le novità nel design e nell’accessibilità della versione interattiva di Google Calendar

Con questo aggiornamento i calendari interattivi migliorano le funzionalità di accessibilità come la possibilità di utilizzare qualsiasi calendario incorporato con uno screen reader e scorciatoie da tastiera per rendere più facile la navigazione. Viene poi migliorata la spaziatura così da rendere il testo più leggibile ed è stato previsto anche un layout reattivo che si adatta agli schermi di diverse dimensioni. Questa è una buona notizia per i gestori e gli sviluppatori di siti web che non dovranno più preoccuparsi se i calendari daranno problemi di visualizzazione da mobile o da desktop.

Queste novità sono disponibili per tutti i clienti Google Workspace, chi ha un abbonamento personale Workspace e gli utenti con un account Google personale. Il rilascio è iniziato nella giornata del 17 settembre e Google ha chiarito che per chi ha scelto il rilascio rapido ci vorranno più di 15 giorni prima che tutti gli utenti possano vedere le modifiche, mentre per chi ha scelto il rilascio programmato (che è l’impostazione predefinita negli account) la distribuzione partirà dal prossimo 7 ottobre e potrebbe anche in questo caso richiedere più di 15 giorni prima di risultare visibile a tutti gli utenti. Entro la fine del mese prossimo, quindi, dovrebbe essere completata la distribuzione dei miglioramenti del design e dell’accessibilità dei calendari interattivi così che tutti gli utenti possano beneficiarne.