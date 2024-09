Per diverso tempo, la nuova funzionalità Cerchia e Cerca è rimasta appannaggio degli smartphone Google e Samsung, ma sembra che le cose cambieranno a breve. Un recente leak del materiale promozionale del nuovo Xiaomi 14T, previsto in uscita il prossimo 26 settembre, confermerebbe l’arrivo della funzionalità Cerchia e Cerca sul nuovo smartphone della compagnia cinese: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 14T: Cerchia e Cerca, ma non solo

La foto promozionale trapelata mostrerebbe la funzione Cerchia e Cerca in azione: per chi non lo sapesse, quest’ultima permette infatti di avere un accesso rapido e immediato alle informazioni semplicemente cerchiando l’oggetto di interesse presente all’interno di una foto o video. Il leak in questione indicherebbe anche alcune specifiche tecniche relative all’hardware di Xiaomi 14T.

Il nuovo modello di Xiaomi sembrerebbe infatti montare il chip MediaTek Dimensity 8300 Ultra, con 12 GB di RAM e fino a un massimo di 512 GB di memoria d’archiviazione, che potrà essere aumentata ulteriormente attraverso l’apposito slot per microSD. Xiaomi 14T presenterà poi una batteria da 5000 mAh di capacità, con supporto alla funzionalità di ricarica Xiaomi HyperCharge, da 45 W di potenza, che consentirà di ricaricare al 100% lo smartphone in appena 45 minuti.

Xiaomi 14T offrirà probabilmente un display OLED da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 2712 x 1120 pixel. Il nuovo modello monterà il sistema operativo HyperOS basato su Android 14, oltre a presentare il supporto alla certificazione IP68, che garantirà la resistenza ad acqua e polvere. Grande focus sarà riservato all’intelligenza artificiale, con l’introduzione di alcune funzionalità potenziate dalla presenza di Gemini.

Passi in avanti anche per il comparto fotocamere, dove troveremo un sensore Sony IMX906 da 50 megapixel, dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine, accompagnato da un teleobiettivo da 50 megapixel e un sensore ultrawide da 50 megapixel. Sul lato anteriore troveremo invece un sensore da 32 megapixel.

Non ci resta a questo punto che attendere la conferma ufficiale in merito alle specifiche e alla nuova funzionalità Cerchia e Cerca da parte di Xiaomi, che siamo certi non tarderà a venire nel corso dei prossimi giorni.