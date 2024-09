Amazon ha lanciato una nuova promozione che permette ai suoi clienti di ottenere un buono sconto da 10 euro per ogni amico invitato sulla piattaforma. Anche l’amico invitato riceverà, a sua volta, un credito di 10 euro, ovviamente solo se soddisfa i requisiti dell’offerta. Si tratta di un’iniziativa limitata, disponibile solo fino al 30 settembre 2024, rivolta a un massimo di 4000 utenti idonei.

Come partecipare alla promozione e ricevere il buono sconto da 10 euro

Per partecipare alla promozione, è necessario aver ricevuto un invito via e-mail. Se si è idonei, è possibile condividere un codice promozionale personale (presente nella mail ricevuta) con un amico che non ha mai acquistato su Amazon o che non ha effettuato ordini da almeno 12 mesi. Quando l’amico utilizza il codice e fa un acquisto minimo di 30 euro su prodotti idonei, entrambi riceverete il credito promozionale.

Come già accennato l’offerta è valida fino al 30 settembre 2024 ed è riservata ai primi 4000 clienti che soddisfano i requisiti. Il codice può essere utilizzato solo su articoli venduti e spediti da Amazon, con alcune eccezioni, infatti la promozione non è valida per l’acquisto di dispositivi Amazon, libri, o prodotti alimentari per bambini.

Quindi, chiunque abbia ricevuto una mail di Amazon contenente il codice promozionale individuale è idoneo e può invitare amici e familiari. Per aderire all’offerta, è fondamentale seguire tutti i passaggi, compresa la corretta applicazione del codice promozionale al momento del check-out. Controllate la vostra casella di posta elettronica e, soprattutto, non dimenticate di leggere i termini e le condizioni della promozione, nonché di verificarne il corretto funzionamento.

