In questi giorni Poste Italiane ha diffuso un avviso rivolto ai consumatori riguardante una nuova truffa che sta circolando online: ancora una volta abbiamo a che fare con tentativi di phishing che cercano di carpire dati della carta PostePay. Vediamo come riconoscere la fregatura e come difendersi anche grazie alle indicazioni dell’associazione consumatori Codici.

Nuovo tentativo di phishing per PostePay: fate attenzione

Come prima cosa specifichiamo un punto fondamentale: Poste Italiane e PostePay non chiedono MAI in nessuna modalità (email, SMS, chat, call center, ufficio postale e prevenzione frodi) e per nessuna finalità dati come credenziali di accesso al sito e alle app (come nome utente, password e codice PosteID), dati delle carte (PIN, numero della carta, data di scadenza e CVV) e codici segreti per l’autorizzazione delle operazioni (codice PosteID, codice conto, password OTP). Se qualcuno chiede qualche dato simile, spacciandosi per un operatore di Poste o paventando falsi problemi di sicurezza su conto o carta, meglio chiudere la conversazione perché si tratta di un tentativo di frode.

In particolare, in questi giorni alcuni utenti stanno ricevendo email che hanno come mittente l’indirizzo “servizio@postepay-evolution.info” e come oggetto “Importante: Attivare il nuovo sistema di sicurezza“. All’interno del testo, l’utente viene avvisato che dal 14 settembre 2024 non sarà più in grado di utilizzare la propria carta PostePay a meno di non attivare un nuovo sistema di sicurezza web. Come nel più classico dei tentativi di phishing, i malintenzionati invitano a cliccare sul link presente nella mail, che rimanda a una pagina studiata per rubare le credenziali o altri dati sensibili.

In questi casi non bisogna mai cliccare sui link suggeriti, e per qualsiasi dubbio è sempre possibile contattare il servizio clienti di Poste. Chi è stato vittima di truffe online può eventualmente contattare l’associazione Codici per assistenza: per informazioni è possibile chiamare il numero 065571996 o inviare una email all’indirizzo “segreteria.sportello@codici.org“.