The Elder Scrolls: Castles è un gioco di Bethesda Game Studios che offre la possibilità di controllare un castello e una dinastia personali per tramandare la propria storia alle generazioni future.

Il gioco dei creatori di Skyrim e Fallout Shelter prevede di addestrare i sudditi, nominare gli eredi e mantenere l’ordine per aiutare il regno a progredire, per far felice il popolo o alimentando il malcontento.

Il gameplay offre l’opportunità di personalizzare il proprio castello creando sale, scegliendo decorazioni e monumenti e di assegnare i sudditi alle varie attività.

Ogni giorno della vita reale equivale a un intero anno di gioco e il giocatore dovrà prendere decisioni fondamentali che determineranno la prosperità o la sventura del suo castello.

The Elder Scrolls: Castles permette di affrontare missioni epiche

Il gioco include anche missioni epiche che offrono la possibilità di creare eroi, equipaggiali con attrezzature epiche e inviali in battaglia contro i nemici classici di Elder Scrolls per ottenere oggetti preziosi e favorire la crescita del regno.

The Elder Scrolls: Castles è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisiti in-app opzionali. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 10 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone per giocare