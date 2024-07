Mentre in Italia manca poco al lancio di It Wallet, il portafoglio digitale che consentirà di caricare alcuni documenti attraverso l’app IO, Google è al lavoro per migliorare ulteriormente il suo: a quanto pare, la casa di Mountain View vuole offrire il supporto per i passaporti in Google Wallet, e possiamo mostrarvi un’immagine al riguardo.

Passaporti in Google Wallet, ma (per ora) solo negli Stati Uniti

Lo scorso maggio abbiamo iniziato a parlare del supporto di Google Wallet al passaporto digitale, con una specifica funzione che dovrebbe permettere di creare un pass ID da utilizzare in alcuni punti di controllo. La funzione si era già mostrata in alcuni screenshot con il nome in codice “Picard”: abbiamo avuto modo di dare un’occhiata alle schermate di accesso alla funzione del passaporto nei mesi scorsi, ma stavolta grazie al solito AssembleDebug possiamo mostrarvi un’immagine nella quale “finalmente” il placeholder Picard viene sostituito dal nome corretto, ossia “Passaporto” (“Passport”).

Questo passaporto digitale non andrebbe a sostituire in modo completo quello fisico, ma potrebbe comunque fare comodo in certe situazioni; a quanto pare potrebbe servire in particolare per gli aeroporti con scanner digitali, e la stessa Google avverte che è meglio tenere con sé quello cartaceo in caso di necessità.

Per il momento, come viene riportato nella stessa schermata, questa funzione è riservata ai soli Stati Uniti, ma è possibile che possa ampliarsi con il passare del tempo. Come spesso capita con le immagini mostrate da AssembleDebug, la funzione non è attualmente disponibile per tutti gli utenti statunitensi, e non sappiamo quando effettivamente lo sarà. Terremo monitorata la situazione e vi aggiorneremo quando avremo maggiori informazioni.

In Italia è previsto che It wallet possa in futuro integrare anche la versione digitale del passaporto: si inizierà con Tessera Sanitaria, Patente e Carta Europea della Disabilità, per arrivare alla Carta d’Identità entro la fine dell’anno; nei mesi successivi, durante i quali il portafoglio digitale potrebbe diventare indipendente dall’app IO, sarà possibile caricare altre tipologie di documenti come il passaporto.