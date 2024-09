All’inizio dell’anno era emerso che Google stava lavorando su nuove opzioni per Google Foto, tra cui la possibilità di personalizzare la visualizzazione di foto e video da app di terze parti nel feed principale.

Ora i colleghi di Android Authority sono riusciti ad attivare una nuova opzione che consente di decidere quali contenuti di altre app mostrare.

A breve Google Foto potrebbe offrire nuovi strumenti per fare ordine

Selezionando la nuova opzione verranno mostrate le immagini da app di terze parti sottoposte a backup o in attesa di backup, offrendo agli utenti un maggiore controllo su ciò che viene mostrato nel feed principale. Ecco un esempio della funzionalità in azione.

È possibile continuare a personalizzare le impostazioni per ogni app e ora sono supportate ancora più app di terze parti, inoltre se si preferisce eseguire il backup delle cartelle del dispositivo, Google Foto mostra il numero di foto che devono ancora essere sottoposte a backup da ogni cartella del dispositivo, in modo da avere un’idea di quanti elementi presenti nella cartella non vengono sottoposti a backup.

Queste funzionalità sono state attivate nella versione 6.99 di Google Foto, ma attualmente non sono accessibili al pubblico, tuttavia ci auguriamo che Google deciderà di pubblicarle, magari anche con l’indicazione delle dimensioni dei file non sottoposti a backup.