Associare gli auricolari Bluetooth allo smartphone Android può essere un po’ complicato (soprattutto a causa di questi accessori) e per rendere le operazioni un po’ più semplici il team di sviluppatori di Google ha creato Fast Pair, una soluzione che consente ai dispositivi Android una rapida associazione con gli accessori Bluetooth compatibili.

Fast Pair è supportato da un gran numero di cuffie e auricolari ma al momento non funziona con i prodotti che utilizzano il nuovo standard Bluetooth LE Audio. Ebbene, pare che la situazione sia destinata a cambiare.

Android e Bluetooth LE Audio, prove di avvicinamento in corso

Quando gli accessori compatibili con Fast Pair entrano in modalità di associazione, trasmettono pacchetti tramite Bluetooth LE che i dispositivi Android nelle vicinanze rilevano automaticamente durante le scansioni periodiche. Questi dispositivi Android eseguono quindi una ricerca nel database Fast Pair di Google per trovare i dettagli sull’accessorio che sta trasmettendo e mostrano un pop-up che chiede all’utente se desidera effettuare l’associazione.

Le aziende che realizzano prodotti audio devono impegnarsi un bel po’ per implementare il supporto per Google Fast Pair, che è compatibile con la tecnologia Bluetooth 4.2 (o versioni successive).

In seguito ad un recente aggiornamento di Fast Pair, il supporto dovrebbe comprendere anche Bluetooth LE Audio, che tuttavia è “accessibile esclusivamente” con Android 15 e nei documenti di supporto il colosso di Mountain View invita i produttori a implementare correttamente la nuova specifica, avendo riscontrato vari problemi.

Pare che i produttori di cuffie che hanno tentato di certificare i loro dispositivi LE Audio usando l’implementazione esistente di Fast Pair over Bluetooth Classic abbiano riscontrato numerosi problemi (come la mancata visualizzazione delle notifiche della batteria degli auricolari, la mancanza della funzionalità Audio Switching, errori di associazione iniziali, ecc.). Quindi, Google precisa che i produttori di dispositivi audio dovrebbero implementare la nuova specifica Fast Pair per LE Audio sia sui device nuovi che su quelli esistenti.

Al momento le cuffie e gli auricolari che supportano Bluetooth LE Audio sono pochi e, pertanto, l’attuale limitazione di Android 15 è un problema percepito da una ristretta cerchia di utenti ma nei prossimi mesi la tecnologia dovrebbe diffondersi di più e, di conseguenza, la platea dovrebbe ingrandirsi.