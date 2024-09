Non è un segreto che i principali produttori di smartphone prendano ispirazione, per così dire, gli uni dagli altri, lo abbiamo visto innumerevoli volte nel corso degli anni; per quanto nessun brand possa essere escluso da questa pratica, quello a cui la maggior parte dei produttori guarda è senza dubbio Apple. Il colosso di Cupertino infatti è uno dei più copiati dalle aziende che producono smartphone Android, soprattutto cinesi, lo abbiamo visto con il notch qualche anno fa e più di recente con la Dynamic Island tanto per fare qualche esempio.

Il periodo particolarmente piatto dal punto di vista dell’innovazione nel settore degli smartphone sicuramente non aiuta, da troppo tempo ormai non assistiamo ad un cambio di rotta o all’introduzione di qualcosa di veramente nuovo (non consideriamo gli smartphone pieghevoli visto che ormai non sono più una novità), i nuovi smartphone che arrivano sul mercato sono tutti fin troppo simili tra loro, differenziandosi ormai solo per l’estetica del comparto fotografico (alcuni veramente inguardabili) e per qualche nuova funzione software qua e là.

Sotto questo punto di vista c’è chi guarda con interesse alle varie funzionalità implementate con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, senza rendersi pienamente conto di come il tutto, fondamentalmente, si riduca a semplice marketing da parte delle aziende; parliamoci chiaro, la maggior parte delle IA in circolazione altro non sono che programmi per computer che, rispetto a qualche tempo fa, hanno a disposizione una maggiore potenza di calcolo e qualche algoritmo aggiornato, nulla più, non c’è niente di intelligente.

Ad ogni modo, oggi vediamo come diversi produttori Android prenderanno nuovamente spunto da Apple nel prossimo futuro, copiando di fatto una delle novità introdotte nella nuova famiglia di smartphone iPhone 16.

Diversi produttori di smartphone Android copieranno il nuovo pulsante Controllo fotocamera di Apple

Nella giornata di ieri, sulle pagine di Tuttotech, vi abbiamo parlato del nuovo pulsante Controllo fotocamera implementato da Apple sui nuovi smartphone della famiglia iPhone 16: si tratta di un tasto che fornirà sugli smartphone della mela tutta una serie di funzioni e scorciatoie lato fotografico, ma non solo.

Il nuovo tasto implementato da Apple si caratterizza per una superficie liscia in cristallo zaffiro, circondata da un anello in acciaio inossidabile, l’abbinamento a uno strato conduttivo e a un sensore capacitivo, consente al pulsante di riconoscere i gesti basati sul tocco; l’azienda ha implementato inoltre un sensore di forza ad alta precisione che consente di rilevare diversi livelli di pressione, il pulsante sfrutta un interruttore tattile per l’esperienza di clic, restituendo al contempo un feedback tattile tramite la comunicazione con il Taptic Engine dell’iPhone.

Il nuovo pulsante potrà essere utilizzato per diverse funzioni relative alla cattura di foto e video come aprire l’app Fotocamera (o un’app di terze parti), scattare una foto, avviare la registrazione di un video, bloccare la messa a fuoco e l’esposizione su un soggetto, selezionare diversi controlli come l’esposizione o la profondità di campo, regolare diversi parametri come zoom, esposizione o profondità di campo, o ancora ottenere informazioni sugli oggetti inquadrati.

Sia chiaro che Apple non è la prima azienda ad aver implementato un apposito tasto per la fotocamera su uno smartphone, gli esempi su Android sono diversi sia su dispositivi del passato che più recenti, con Sony che offre ancora un tasto di acquisizione a due stadi sul suo recente Xperia 1 VI. Ad ogni modo, per quanto sia praticamente scontato che ci siano produttori di smartphone pronti a copiare l’ultima novità della mela, abbiamo addirittura già le prime conferme in tal senso.

Il presidente di Nubia, Ni Fei, ha affermato su Weibo che il prossimo smartphone Nubia Z70 Ultra offrirà un pulsante della fotocamera “più realistico”, confermando altresì che si tratterà di un tasto a due stadi, che apparentemente potrà consentire di mettere a fuoco con una mezza pressione e di catturare con una pressione completa. Nubia non è l’unico brand pronto a prendere ispirazione dalla concorrenza, alcune recenti indiscrezioni infatti suggeriscono come anche OPPO con la serie Find X8 avrebbe copiato l’iPhone 16 e offerto un cosiddetto pulsante rapido per “congelare l’azione”, tuttavia al momento non è chiaro se si tratterà di un pulsante di scatto fisico standard o se supporterebbe gesti come il pulsante dell’iPhone 16.

Il valore aggiunto del pulsante Controllo fotocamera di Apple rispetto a quanto già visto in passato sugli smartphone Android è rappresentato dal supporto per i gesti di scorrimento per azioni come lo zoom avanti e indietro, caratteristica che verrà sicuramente copiata da diversi produttori di smartphone; non ci resta che attendere per scoprire come i vari brand implementeranno sui propri dispositivi la loro versione del nuovo pulsante della mela.