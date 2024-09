HONOR MagicPad 2 è disponibile all’acquisto in Italia. Il nuovo tablet Android è stato ufficializzato per il mercato globale giusto qualche giorno fa in compagnia di HONOR Magic V3, e potete portarvelo a casa tramite lo shop online del produttore approfittando di una ricca promozione di lancio.

Le specifiche di HONOR MagicPad 2: display al primo posto

HONOR MagicPad 2 fa il suo debutto in Italia e nei mercati globali puntando sul design elegante, sull’ampio e coinvolgente display, sulle funzionalità smart potenziate dall’intelligenza artificiale e non solo. La new entry della gamma HONOR mette a disposizione uno schermo OLED Eye Comfort da 12,3 pollici con risoluzione 3000 x 1920, refresh rate fino a 144 Hz e luminosità fino a 1600 nit. Per il benessere degli utenti, il tablet offre tecnologie innovative come l’AI Defocus Display, il Dimming PWM ad alta frequenza di 4320 Hz, il Circadian Night Display e il Dimming Dinamico; il pannello può contare su una doppia certificazione TÜV (flickering e Low Blue Light), che garantisce una protezione e un comfort ottimali per gli occhi anche durante l’uso prolungato.

Per contrastare il crescente problema di miopia causato dalla prolungata esposizione agli schermi, HONOR ha introdotto la tecnologia AI Defocus Display, che induce intenzionalmente un defocus controllato nel campo visivo periferico dell’utente, simulando gli effetti degli occhiali per miopia. Promuovendo l’allungamento assiale mentre mantiene una visione centrale chiara, questa tecnologia rallenta con efficacia il processo di allungamento della miopia: i dati hanno dimostrato risultati significativi, con una riduzione della miopia transitoria di una media di 13 gradi dopo solo 25 minuti di utilizzo.

Il Dimming PWM ad alta frequenza a 4320 Hz riduce le fluttuazioni della luminosità dello schermo e il flickering a un livello impercettibile, mentre la tecnologia Circadian Night Display offre automaticamente una tonalità dello schermo più calda, riducendo l’emissione di luce blu e favorendo la secrezione di melatonina per migliorare la qualità del sonno. Il Dimming Dinamico utilizza un’illuminazione dinamica in grado di replicare i modelli di luce naturale per promuovere un’efficace coinvolgimento dei muscoli ciliari.

Il cuore del nuovo dispositivo è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, realizzato con processo produttivo a 4 nm e dotato di 8 core con velocità di clock fino a 3 GHz: al suo fianco trovano spazio 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria integrata è da 10.050 mAh, ed è sufficiente secondo la casa per arrivare a 40 ore di streaming musicale e 11 ore di riproduzione video online. Quando questo non basta, entra in gioco la ricarica rapida cablata HONOR SuperCharge da 66 W: quest’ultima può far tornare la batteria al 40% in 30 minuti.

Specifiche tecniche di HONOR MagicPad 2: display OLED FullView da 12,3 pollici a risoluzione 3000 x 1920 con refresh rate fino a 144 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

fotocamera posteriore da 13 MP

batteria da 10.050 mAh

Per ulteriori indicazioni potete consultare la scheda tecnica completa

Funzionalità e design del nuovo tablet Android

HONOR MagicPad 2 viene commercializzato con MagicOS 8.0, una versione personalizzata di Android 14 che integra diverse funzionalità aggiuntive, anche basate sull’intelligenza artificiale. Offre ad esempio Magic Portal, Magic Capsule, Magic Ring e HONOR Global Favorites Space, funzioni intelligenti pensate per garantire un’esperienza altamente personalizzata.

Magic Portal offre un’esperienza di interazione multimodale unica e immersiva: basta toccare la notifica nella parte superiore dello schermo per espandere la “capsula” e ottenere informazioni supplementari; offre l’accesso rapido a una varietà di funzioni, tra cui chiamate, sveglia e timer. Magic Ring è invece una funzione pensata per collegare il tablet ai laptop, così da trasferire file e apportare modifiche utilizzando una sola tastiera e un solo mouse.

Grazie a HONOR Global Favorites Space è possibile organizzare e accedere ai contenuti preferiti in modo più rapido e semplice, aumentando l’efficienza nell’uso di tutti i giorni. Gli utenti possono salvare in un attimo pagine web, documenti, immagini e testi facendo scorrere tre dita verso il basso, migliorando l’esperienza di gestione delle informazioni.

HONOR Notes va oltre il semplice prendere appunti, e offre una categorizzazione delle note a più livelli, integrando funzionalità di Trascrizione Vocale, Handwriting Beautification e Riconoscimento delle Formule, in modo da migliorare la produttività. Supporta anche la ricerca degli appunti, i preferiti e il fissaggio per un accesso rapido, permettendo di contrassegnare articoli interessanti, risorse utili o qualsiasi contenuto web che si vuole rivedere in seguito. Inoltre semplifica la gestione dei documenti in mobilità, ideale per lo smart working.

La funzione di Trascrizione Vocale utilizza il riconoscimento vocale potenziato dall’IA per trasformare in testo quanto detto dall’utente, eventualmente traducendolo; l’intelligenza artificiale garantisce una maggiore precisione ed è in grado di distinguere la voce dell’utente dai rumori di fondo. La funzione Handwriting Beautification è perfetta per chi ha una grafia non impeccabile: grazie all’IA può trasformare senza sforzo la scrittura disordinata in un testo più chiaro e leggibile. Inoltre può migliorare l’aspetto delle note scritte a mano, rendendole più attraenti visivamente e più professionali, e gli utenti possono optare per il font che preferiscono.

C’è poi il Riconoscimento delle Formule di HONOR Notes, che permette di convertire le formule scritte a mano in un testo accurato e leggibile. È possibile copiare e incollare le formule convertite in altre applicazioni, così da godere di una condivisione tra diverse app delle espressioni matematiche.

HONOR non si è dimenticata del comparto audio: il tablet è dotato di otto altoparlanti con certificazione IMAX, pensati per una migliore esperienza audiovisiva. Il dispositivo sfrutta la avanzata Tecnologia Audio Spaziale HONOR, che combina la Tecnologia di Ricostruzione Spaziale e la Tecnologia di Equalizzazione della Qualità del Suono, per offrire una qualità audio superiore: la prima crea un ambiente audio 3D realistico attraverso la resa delle alte frequenze, la simulazione della riverberazione e il calcolo spaziale, mentre la seconda garantisce un audio più cristallino e privo di distorsioni sfruttando bassi virtuali, controllo dinamico e miglioramento della voce.

HONOR MagicPad 2 viene proposto nelle colorazioni Moonlight White e Black, con una copertura posteriore rinforzata con un materiale composito, leggere e resistente, che come confermato dalla certificazione SGS a cinque stelle assicura durabilità contro la flessione. Il design è studiato per facilitare una presa ergonomica, con l’intento di ridurre l’affaticamento durante l’uso prolungato e migliorarne la maneggevolezza.

Prezzi e dove acquistare HONOR MagicPad 2

HONOR MagicPad 2 è disponibile all’acquisto in Italia nella versione dotata di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna al prezzo consigliato di 599,90 euro. Per i primi giorni di commercializzazione potete portarvelo a casa in sconto a 549,99 euro tramite il sito ufficiale, grazie al coupon APAD250.

Sempre per i primi giorni sono disponibili i bundle che permettono di aggiungere 1,90 euro per abbinare HONOR Magic-Pencil 3, HONOR MagicPad 2 Smart Bluetooth Keyboard e HONOR Earbuds X6 (anche tutti e tre gli accessori contemporaneamente a quanto pare, al costo di 5,70 euro). Eventualmente la casa cinese propone il finanziamento a tasso zero in 24 rate, con TAN e TAEG 0%.