Presentato ufficialmente all’inizio dello scorso mese, Google TV Streamer 4K si prepara a fare il proprio esordio sul mercato, andando a prendere il posto di Google Chromecast con Google TV 4K.

E pare che il team del colosso di Mountain View abbia deciso di preparare il terreno al nuovo dispositivo di streaming dell’azienda, diminuendo la visibilità sullo store ufficiale di quello di precedente generazione, che è ancora comunque disponibile (seppur probabilmente le scorte siano in fase di esaurimento).

Google TV Streamer sta arrivando nello store ufficiale

Negli Stati Uniti lo store ufficiale del colosso di Mountain View attraverso la scorciatoia della sezione “Streaming” ora indirizza direttamente a Google TV Streamer mentre fino a pochi giorni fa gli utenti potevano trovare Google Chromecast con Google TV.

Il “vecchio” modello non è stato eliminato solo che ha perso una parte della precedente visibilità, così da fare spazio a quello nuovo, che da fine mese sarà finalmente disponibile.

Questa modifica al momento non è stata implementata nella versione italiana dello store, nella quale è ancora ben visibile Google Chromecast con Google TV.

Basato su Android TV 14, Google TV Streamer può contare sul supporto a Matter e al protocollo Thread, in modo da garantire agli utenti un collegamento più rapido, semplice e sicuro per i vari dispositivi del proprio ecosistema smart home.

Dal punto di vista del design, il nuovo device di Google è piatto (così da poter essere inserito anche sotto la TV) e sarà disponibile in due colorazioni (Porcelain e Hazel). Il suo telecomando è compatibile con i comandi vocali ed è stato ridisegnato per offrire una migliore ergonomia, ciò grazie ad un retro con una presa più semplice e una disposizione dei pulsanti ottimizzata per adattarsi alle mani di tutti.

In Italia il nuovo dispositivo sarà disponibile dal 24 settembre al prezzo ufficiale di 119 euro.