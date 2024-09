Come anticipato il mese scorso, Dreame lancia quest’oggi a IFA 2024 due nuovi prodotti che vanno ad ampliare la sua gamma dedicata alla pulizia smart della casa: si tratta di Dreame H14 Pro e di Dreame L40 Ultra, che vengono proposti da oggi con uno speciale sconto di lancio.

Dreame H14 Pro e Dreame L40 Ultra debuttano a IFA 2024 in offerta lancio

“Sono entusiasta di presentare la nostra ultima linea di aspirapolvere innovativi all’IFA 2024, che sfrutta le nostre quattro tecnologie core più recenti per migliorare significativamente la sua usabilità“, ha dichiarato Yu Hao, CEO di Dreame. “Con una pulizia potente come base, il nuovo robot aspirapolvere dimostra il nostro impegno per la qualità, il design e l’innovazione. Eleva anche l’esperienza di pulizia dei consumatori attraverso funzionalità innovative e crediamo fermamente che plasmerà il futuro della pulizia domestica“.

Dreame H14 Pro è un aspirapolvere dry&wet con una potenza di aspirazione di 18.000 Pa e un design con piegatura a 180 gradi, per un’agevole pulizia sotto i mobili e negli angoli stretti. Il nuovo modello è dotato dell’innovativo motore Liquid Separation, che garantisce una pulizia potente anche quando in posizione parallela al pavimento: grazie ai 14.000 giri al minuto può far ruotare la spazzola principale 520 volte al minuto, contribuendo ad asciugare più velocemente il pavimento.

Al termine dell’utilizzo è possibile riporre il lavapavimenti sulla base per lavare la spazzola principale con acqua calda a 60 °C: questa viene fatta ruotare in entrambe le direzioni per rimuovere ogni tipo di sporco, e viene quindi asciugata con aria calda a 60°C. La batteria di H14 Pro promette fino a 40 minuti di autonomia, sufficienti per pulire fino a 300 metri quadri di pavimenti, e il serbatoio da 880 ml riduce al minimo la necessità di rifornimenti.

Altro protagonista della fiera di Berlino è Dreame L40 Ultra, ultima aggiunta alla serie di punta del brand. Offre funzionalità robotiche all’avanguardia per semplificare la routine di pulizia dei consumatori: la tecnologia SideReach è pensata per raggiungere anche i punti più difficili, mentre MopExtend RoboSwing assicura una pulizia accurata. Il nuovo aspirapolvere è dotato di un sensore RGB intelligente per il rilevamento dello sporco con precisione.

Il meccanismo di pulizia e lavaggio utilizza acqua calda a 70°C per avere la meglio sulle macchie in modo più efficace, e grazie all’aspirazione di 12.000 Pa non servono troppi passaggi per la raccolta di sporco e dei peli degli animali domestici. A tal proposito c’è la spazzola TriCut Anti-Tangle, che evita in maniera intelligente la formazione di grovigli di peli e capelli, tagliandoli automaticamente per inviarli senza problemi al contenitore della polvere. Le varie operazioni possono essere controllate attraverso la companion app DreameHome, disponibile sul Google Play Store, o con gli assistenti vocali Alexa, Siri e Google Assistant.

Dreame H14 Pro e L40 Ultra sono disponibili all’acquisto da oggi, 6 settembre 2024, al prezzo di vendita consigliato di rispettivamente 699 euro e 1199 euro. Fino al 22 settembre 2024 è possibile approfittare di uno sconto di lancio di 100 euro.