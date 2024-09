Redmi ha presentato oggi Redmi 14C, il suo ultimo smartphone di fascia più economica, svelandone tutte le informazioni tecniche e il prezzo.

Il successore di Redmi 13C lanciato sul mercato dalla compagnia cinese lo scorso anno, si presenta con uno schermo da 6,88 pollici capace di supportare una risoluzione di 1600 x 720 pixel, offrire una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz e luminosità massima di 600 nit.

Il chipset in dotazione è un MediaTek Helio G81-Ultra con CPU octa core (Dual 2GHz Cortex-A75 CPU + Hexa 2GHz 6x Cortex-A55 CPU) e GPU ARM Mali-G52 2EEMC2. A supporto del suo chipset, Redmi 14C propone tre formati di RAM LPDDR4X, ovvero 4, 6 e 8 GB con la possibilità di scegliere tra 128 o 256 GB per quanto concerne la memoria interna.

La fotocamera principale dello smartphone Redmi sarà da 50 MP con apertura f/1.8, mentre per l’anteriore si parla di 13 MP con f/2.0. Il dispositivo viene proposto sul mercato con batterie da 5160 mAh, un deciso passo avanti rispetto al modello precedente, e supporto per ricarica da 18 W.

Redmi 14C: colori disponibili e prezzo

Per quanto riguarda la connettività Redmi 14C propone il classico jack audio da 3,5 mm, e radio FM oltre a supportare Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS e a offrire una porta USB Type-C. Il telefono propone anche uno scanner per impronte digitali laterale. Il sistema operativo in dotazione è Android 14 con Xiaomi HyperOS.

Come confermato da Xiaomi, il suo nuovo smartphone sarà disponibili nei colori Midnight Black e Dreamy Purple con retro standard, Sage Green con texture opaca in pelle vegana e Starry Blue, con un particolare design a scia di stelle.

Il prezzo di questo dispositivo dovrebbe partire da 119 dollari (per la configurazione più economica) con la distribuzione già avviata in Vietnam. Ciò significa che, nel corso delle prossime settimane, il nuovo telefono Redmi dovrebbe gradualmente arrivare anche nel resto del mondo.