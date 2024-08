Pochi giorni fa, una fonte piuttosto attendibile ha annunciato l’arrivo del nuovo HONOR Magic V3 sul mercato globale, a seguito di un primo lancio riservato invece al mercato cinese. Lo smartphone farà dunque capolino anche in occidente con tre diverse colorazioni: scopriamone insieme tutti i dettagli e le caratteristiche tecniche.

HONOR Magic V3: nuove colorazioni e specifiche tecniche

HONOR Magic V3 sarà disponibile sul mercato globale rispettivamente nelle colorazioni Black, Green e Red. Il modello White rimarrà invece appannaggio del mercato cinese. Al momento tali informazioni non sono ancora ufficiali, motivo per cui dovranno necessariamente essere confermate da parte della compagnia stessa.

Con HONOR Magic V3, la compagnia migliora ulteriormente quanto fatto con la precedente generazione dello smartphone. Il nuovo modello presenta infatti uno spessore di appena 9,3 millimetri quando è ripiegato, con un peso di poco inferiore ai 230 grammi in base alla configurazione specifica, portandolo di fatto ad essere il dispositivo con chiusura a libro più sottile e leggero attualmente disponibile sul mercato, superando perfino i concorrenti Vivo X Fold 3 e Xiaomi MIX Fold 4.

Nonostante il profilo sottile, HONOR Magic V3 ospita al suo interno una batteria da 5150 mAh di capacità, costituendo a tutti gli effetti un netto salto in avanti rispetto al predecessore HONOR Magic V2. Sempre all’interno troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che alimenta un display con frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz. Confermato poi il supporto alla ricarica rapida via cavo da 66W di potenza, e la ricarica wireless da 50W.

La presentazione ufficiale di HONOR Magic V3 è prevista in occasione di IFA 2024, l’evento internazionale che si terrà a Berlino dal prossimo 6 al 10 settembre. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questo nuovo modello da parte di HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.