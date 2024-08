Come ampiamente annunciato in occasione dell’evento Made by Google dello scorso 13 agosto, la modalità offline di Google Maps sta per sbarcare finalmente sul sistema operativo Wear OS, consentendo di fatto agli utenti di far uso dell’app anche in assenza di una connessione dati mobile: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Google Maps offline: ecco come funziona su smartwatch

Una volta aggiornata l’app di Google Maps, appena sopra la voce dedicata alle impostazioni sarà presente un’apposita sezione “Mappe offline“, che potrà dunque essere consultata dall’utente in ogni momento.

In questo caso specifico avverrà una vera e propria sincronizzazione tra i dati delle mappe presenti sullo smartphone e il relativo smartwatch abbinato: lo smartwatch scaricherà in maniera completamente automatica la mappa della propria area di riferimento, assieme alle aree offline già presenti sulla memoria del proprio smartwatch. Sarà possibile visualizzare il peso delle relative mappe offline, avendo tra l’altro la possibilità di eliminarle dalla memoria in qualsiasi momento con un semplice tap. La sincronizzazione delle mappe offline tra lo smartphone e lo smartwatch di riferimento avverrà in presenza di una connessione Wi-Fi, più precisamente al momento della ricarica del dispositivo.

In questo modo, gli smartwatch avranno una maggior autonomia d’utilizzo rispetto a quanto visto finora, rendendosi di fatto pressoché indipendenti dagli smartphone di riferimento. L’utilizzo della nuova funzionalità sarà possibile a partire dalla versione beta 11.140.0701.W di Google Maps per Wear OS su Google Pixel Watch 2, attualmente in fase di distribuzione per i beta tester. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.