Negli scorsi giorni Garmin ha annunciato una nuova collaborazione con Google per quanto riguarda il supporto del servizio Satellite SOS per gli smarpthone Pixel.

Con il lancio dei nuovi Pixel 9, per ora nel solo territorio degli Stati Uniti, gli utenti potranno connettersi ai servizi legati alla piattaforma Garmin Response quando non avranno a disposizione una linea Wi-Fi e una copertura cellulare. L’integrazione di questo servizio nell’ecosistema Pixel potrebbe risultare un’interessante precedente in vista di accordi simili per altri dispositivi Android.

Come sottolineato da Brad Trenkle, Co-Chief Operating Officer di Garmin, l’azienda ha espresso tutto il suo entusiasmo per poter offrire i propri servizi in un contesto così importante. Trenkle ha poi sottolineato come, ogni anno, Garmin Response offre supporto a migliaia di attivazione SOS, salvando diverse vite a rischio.

Come funziona Satellite SOS di Google Pixel grazie a Garmin Response?

Il servizio Satellite SOS è molto utile nel contesto statunitense visto che, al di fuori dei grandi centri urbani, vi sono ampie aree rurali con scarsa (o nulla) copertura della rete cellulare. Quando un utente si trova in una situazione pericolosa senza possibilità di effettuare chiamate, attraverso la funzionalità di Google può connettersi a Garmin Response.

Il servizio, disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, può vantare personale specializzato nel trattare incidenti ed emergenze, che raccoglie informazioni sull’accaduto e coordina le eventuali operazioni di soccorso o l’invio di forze dell’ordine. Il tutto mantenendo il contatto con il cliente fino alla risoluzione definitiva della situazione.

Come è facile intuire, Garmin Response è un servizio di enorme utilità. Le attivazioni SOS attraverso questo sistema sono oltre 17.000 all’anno e interessano 150 paesi in tutti i continenti oltre a tutti gli oceani del mondo. Come è facile intuire, per rendere la piattaforma ancora più funzionale, il servizio è disponibile in diverse lingue.

Secondo quanto è emerso dall’accordo tra la compagnia e Google, Garmin Response sarà accessibile agli utenti Pixel senza costi aggiuntivi per i 2 anni successivi all’attivazione dei dispositivi.