Come ormai ben saprete, l’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede all’interno degli hardware e software di ogni tipo, introducendo spesso e volentieri interessanti funzionalità per gli utenti che ne fanno uso. Pensiamo ad esempio a Samsung, che durante i primi mesi del 2024 ha introdotto Galaxy AI, seguita poco dopo da Google con Gemini, che sarà protagonista assoluta della nuova serie di smartphone Pixel 9. Non fa di certo eccezione WhatsApp, che nel corso degli ultimi mesi ha visto l’arrivo di Meta AI e le relative funzionalità di fotoritocco e generazione di immagini. Sembra però che le modalità di comunicazione con Meta AI su WhatsApp cambieranno presto: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Meta AI: messaggi vocali in arrivo

Fino ad oggi, infatti, era possibile comunicare con l’intelligenza artificiale di Meta esclusivamente tramite messaggi testuali o immagini. In futuro potrebbe arrivare una nuova modalità che consentirà di comunicare tramite messaggi vocali con Meta AI. La nuova funzionalità sarebbe infatti stata avvistata all’interno della versione beta 2.24.17.16 di WhatsApp per sistema operativo Android.

In questo caso gli utenti avranno la possibilità di scegliere la voce di Meta AI, con ben 10 tonalità di voci disponibili in base alle proprie preferenze, presumibilmente dalle impostazioni dell’app stessa. Ciò consentirà senz’ombra di dubbio di avere un’esperienza ancor più intuitiva e immediata rispetto a prima, potendo così comunicare con l’intelligenza artificiale di Meta in modo naturale per ogni tipologia di richiesta, dalle richieste di informazioni fino alle ricerche vere e proprie.

La nuova funzionalità è attualmente disponibile solo per alcuni beta tester selezionati che hanno aderito al Google Play Beta Program. Al momento non conosciamo ancora l’arrivo della nuova funzionalità per la versione stabile di WhatsApp riservata al grande pubblico: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo da parte di Meta, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.