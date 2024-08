OPPO, leader globale nel settore degli smart device, ha annunciato l’uscita dei nuovi Reno12 e Reno12 FS, da ora disponibili anche in versione 4G, conservando lo stesso design del Reno12 F 5G; l’unica differenza riguarda il processore. Questi due smartphone combinano eleganza nel design con le loro performance avanzate, offrendo un’alternativa ai modelli 5G per chi cerca una connettività affidabile con caratteristiche da top di gamma.

Caratteristiche tecniche di OPPO Reno12 F e Reno12 FS 4G

I due modelli, Reno12 F e FS si fanno notare sicuramente per il loro design elegante, il Cosmos Ring Design, ispirato agli orologi da polso, con un anello luminoso che si sincronizza con la musica. Entrambi hanno uno schermo adattivo super fluido da 120Hz, con luminosità di picco fino a 2.100 nit e possono essere utilizzati senza problemi anche con le mani bagnate, grazie alla funzione Splash Touch.

Sono costruiti per durare, sfoggiano una struttura robusta (All-Round Armour) e resistente a cadute, graffi ed acqua (è certificato IP64), con un sistema di protezione interna, spugna bionica anti-urto, che evita qualsiasi danno.

Per quanto riguarda il sistema fotografico, i due modelli montano una fotocamera principale da 50MP, una macro da 2MP, una ultra-wide da 8MP ed una fotocamera selfie da 32MP. Infatti, l’Ultra-Clean Camera è studiato per catturare immagini naturali e ben definite. Non meno importante è la modalità Ritratto Pro, che garantisce ritratti straordinari sfruttando insieme sia le fotocamere principali che quella macro, per ottenere un effetto bokeh di alto livello.

Entrambi i modelli sono alimentati dal Qualcomm Snapdragon 685 4G e includono la tecnologia AI LinkBoost, che aiuta a migliorare il segnale e a gestire la rete anche in situazioni difficili. Inoltre, con la funzione BeaconLink di OPPO, è possibile effettuare chiamate tramite Bluetooth anche se non è disponibile una connessione cellulare. Insomma, sono pensati per essere affidabili in ogni situazione.

La batteria dei Reno12 F e FS 4G è davvero impressionante: ha una capienza di 5.000 mAh e offre ottime prestazioni per più di quattro anni. La ricarica è super veloce grazie alla tecnologia SUPERVOOC da 45W, che porta la batteria al 100% in soli 71 minuti. Vengono dichiarati, inoltre, oltre 6 ore di chiamate o 7 ore di musica con solo 10 minuti di ricarica dall’1%. La funzione Battery Health Engine, invece, aiuta a mantenere l’80% della capacità della batteria anche dopo 1.600 cicli di carica.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i modelli sono disponibili nelle due colorazioni Amber Orange e Matte Grey. OPPO Reno12 F 4G, in versione 8GB + 256GB di memoria è acquistabile su Amazon e su OPPO Store a 279,99€. Stessa cosa per il modello Reno12 FS 4G, in versione 8GB + 512GB di memoria a soli 329,99€. In occasione del lancio, c’è una promo dedicata: chi compra un Reno12 F o FS 4G entro il 31 agosto riceve in regalo il caricabatterie SUPERVOOC da 45W. In sintesi, è possibile acquistare i due nuovi modelli sia su Amazon che su Oppo Store con queste offerte: