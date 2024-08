È tempo di numerosi annunci per Huawei, che dopo la recente presentazione di Huawei Nova Flip toglie il velo anche alla nuova generazione di Hauwei MatePad Air, disponibile a brevissimo per il mercato cinese: scopriamo insieme i miglioramenti alle specifiche tecniche di questo promettente tablet.

Huawei MatePad Air 2024: design ultra-slim e maggiore autonomia

Partiamo prima di tutto dal nuovo design realizzato totalmente in metallo, con un peso di appena 555 grammi e uno spessore di soli 5,9 millimetri. Per questo nuovo modello di tablet, Huawei ha optato per dei materiali pensati appositamente per la resistenza al sudore delle mani. Huawei MatePad Air monta un display da 12 pollici di diagonale con risoluzione 2,8K e frequenza d’aggiornamento da ben 144 Hz, oltre che un picco di luminosità massima pari a 1000 nit.

La compagnia ha fatto uso di una nuova nanotecnologia che consente di eliminare il 99% delle interferenze luminose provenienti dall’ambiente che si riflettono sulla superficie del display, assicurando così un buon grado di protezione visiva per l’utente. Menzione d’onore per la batteria, in questo caso da 10100 mAh di capacità, che offrirà dunque una considerevole autonomia per l’uso quotidiano. Il tablet supporta inoltre la ricarica rapida, con 66W di potenza. Confermato anche il supporto a Huawei M-Pencil di 3° generazione e alla tastiera Star Flash.

Huawei MatePad Air 2024 sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Pink, Green, White e Gray. In questo caso la compagnia offrirà 4 diverse configurazioni, che vi riportiamo qui di seguito:

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 2999 Yuan (circa 420 dollari)

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 3299 Yuan (circa 462 dollari)

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, edizione Soft Light: 3599 Yuan (circa 504 dollari)

12 GB di RAMe 512 GB di memoria interna, edizione Soft Light: 3999 Yuan (circa 560 dollari)

Al momento l’uscita sul mercato cinese è prevista per il prossimo 13 agosto, con i preordini partiti ufficialmente da oggi. Non conosciamo ancora una data precisa per quanto riguarda il mercato occidentale: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di Huawei, che siamo sicuri non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.