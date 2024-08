Sono tanti gli utenti ad apprezzare i vantaggi dei pass e dei biglietti digitali e per loro da Google arriva una buona notizia: il colosso di Mountain View, infatti, ha deciso di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per trasformare in questo tipo di file documenti fino ad oggi non supportati.

La novità in questione riguarda in particolare Google Wallet, che attraverso una nuova opzione è in grado di trasformare praticamente qualsiasi documento in un pass digitale.

Una comoda novità per Google Wallet

La nuova opzione di Google Wallet, chiamata Everything else, è stata annunciata a maggio e da un paio di settimane ha iniziato a raggiungere i primi utenti mentre pare che adesso sia stato dato il via al rilascio ufficiale per tutti gli utenti Google Pixel.

Una volta aperta l’app Google Wallet, è possibile accedere a questa nuova funzione toccando il pulsante “Aggiungi a Wallet” e scorrendo verso il basso fino a “Everything else”. A questo punto l’applicazione aprirà l’interfaccia della fotocamera con la quale potrà rilevare automaticamente le informazioni compatibili (come ad esempio un codice a barre) e importarle nell’app.

L’immagine viene analizzata sfruttando le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale, in modo da rilevare il tipo di documento e agli utenti verrà chiesto di verificare le informazioni (con inclusa la possibilità di modificarle se necessario).

Tra i documenti supportati vi sono i biglietti da visita, l’assicurazione auto, la patente di guida, l’assicurazione sanitaria, la carta d’identità, il passaporto, le carte fedeltà, la tessera della biblioteca, il codice fiscale, i documenti del veicolo, ecc.

A quanto pare, questi pass digitali non possono essere condivisi con altre persone ma questa potrebbe essere solo una limitazione temporanea.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire se questa novità è in fase di rilascio a livello globale.

Google Wallet per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: