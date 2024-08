Nel corso delle ultime ore, la compagnia Xiaomi ha annunciato che la serie Xiaomi 12 non riceverà la funzionalità con texture avanzate, una delle novità maggiormente attese della nuova interfaccia di HyperOS: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importante decisione.

Niente texture avanzate per Xiaomi 12: le motivazioni della compagnia

La decisione sarebbe stata presa a seguito di alcuni test condotti della compagnia, che vedrebbero una significativa correlazione tra i miglioramenti dell’interfaccia visiva e una diminuzione delle prestazioni generali dello smartphone in questione.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una nuova funzionalità che introduce diversi effetti blur e un aspetto visivo totalmente rivisitato a livello di rendering, soprattutto rispetto alle precedenti versioni di HyperOS. Le texture avanzate in particolare intendono elevare al massimo la componente estetica dell’interfaccia, risultando ancor più immersiva per gli utenti che ne fanno uso.

La compagnia ha purtroppo dovuto fronteggiare diverse sfide e difficoltà nel tentativo di portare la funzionalità delle texture avanzate sulla serie Xiaomi 12: tale tentativo avrebbe portato infatti a una diminuzione del 10% dell’autonomia degli smartphone. Oltre a questo la funzionalità avrebbe comportato un calo generale delle prestazioni e della fluidità di sistema, soprattutto nel caso delle attività più dinamiche come le notifiche, con una diminuzione delle performance pari anche in questo caso al 10% circa.

Tali risultati avrebbero dunque portato Xiaomi a scegliere di escludere la serie Xiaomi 12 dall’introduzione della nuova funzionalità di texture avanzate, a beneficio della batteria e delle prestazioni generali di sistema, così da garantire un’esperienza d’uso maggiormente equilibrata per tutti i suoi utenti.

Ricordiamo che fino a poco tempo fa, la nuova funzionalità di HyperOS era esclusiva per i top di gamma di Xiaomi e Redmi, dotati di processori potenti in grado di gestirla senza troppi problemi, come nel caso ad esempio di Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 13 e infine Xiaomi 13 Pro.

Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Xiaomi, nell’eventualità che altri smartphone non recenti ricevano la funzionalità in futuro.