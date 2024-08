Ora che Samsung Galaxy Z Fold6 è finalmente arrivato sul mercato, in Rete vanno moltiplicandosi i video dedicati a test di vario genere condotti su tale smartphone pieghevole e, ovviamente, non possono mancare quelli che si soffermano sulla sua resistenza.

Ebbene, da questo punto di vista uno dei più attesi è senza dubblio quello realizzato da JerryRigEverything, pubblicato su YouTube nelle scorse ore e pronto a soddisfare la curiosità di chi si chiede se il team di ingegneri del colosso coreano sia riuscito a realizzare uno smartphone pieghevole che sia capace di resistere a delle vere e proprie “torture”.

Samsung Galaxy Z Fold6 sfida JerryRigEverything in un video

Prima di proseguire, ricordiamo le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Z Fold6 (la scheda tecnica completa la trovate qui):

display interno Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 7,6 pollici con risoluzione QXGA+ e refresh rate da 1 a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,3 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate da 1 a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

12 GB di RAM

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel

batteria da 4.400 mAh con ricarica cablata da 25 W e wireless da 15 W

Come da consuetudine, JerryRigEverything mette a dura prova lo smartphone e la sua resistenza alle torture, facendogli affrontare attrezzi di vario tipo, da oggetti appuntiti ad un accendino, senza tralasciare della terra. E, per chiudere in bellezza, non manca il temuto test di piegatura.

Nella parte finale del video il popolare YouTuber procede all’apertura di Samsung Galaxy Z Fold6, permettendoci così di scoprire cosa si nasconde all’interno della sua scocca e come sono state posizionate le sue varie componenti.

In sostanza, il nuovo smartphone di Samsung dovrebbe essere in grado di affrontare senza problemi le normali attività della vita di tutti i giorni.