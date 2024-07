In occasione dell’ultimo evento Galaxy Unpacked, Samsung ha presentato al mondo i suoi ultimi smartphone pieghevoli tra cui figura Galaxy Z Flip6; oggi parliamo di questo dispositivo grazie a quanto individuato da Mishaal Rahman.

Coloro che tra voi possiedono un pieghevole della serie Z Flip delle precedenti generazioni sanno bene come i dispositivi in questione siano orfani di una funzionalità molto apprezzata dagli utenti Galaxy, ci riferiamo alla modalità Samsung DeX.

La modalità in questione è fondamentalmente una funzionalità software sviluppata dal colosso coreano che ci permette di collegare il nostro smartphone ad un monitor esterno (o alla TV) e di beneficiare di un sistema desktop utilizzabile con tutte le applicazioni presenti sul nostro telefono, il tutto condito con un’apposita interfaccia che ben si sposa con i display di grandi dimensioni, nonché con la possibilità di accoppiare tastiere e mouse esterni.

Per quanto l’ultimo pieghevole a conchiglia del brand, come i suoi predecessori, non vanti l’implementazione di tale modalità, sembra che abbia qualcosa di vagamente simile.

Samsung Galaxy Z Flip6 ha una sua modalità desktop, seppur limitata

Nel corso degli ultimi anni il colosso coreano non ha implementato la modalità desktop proprietaria su nessun dispositivo della serie Galaxy Z Flip, per quanto il modello della precedente generazione abbia beneficiato dell’introduzione dell’uscita video tramite USB-C, questa caratteristica permette esclusivamente la replica dello schermo dello smartphone su un display esterno.

Samsung ha sempre giustificato tale scelta adducendo motivazioni legate alle performance dei pieghevoli a conchiglia che, a dire dell’azienda, non sarebbero in grado di supportare la modalità DeX a causa di alcune limitazioni hardware dovute al fattore di forma.

Tuttavia, lo sviluppatore menzionato in apertura è riuscito ad abilitare l’opzione “forza modalità desktop” nelle impostazioni di One UI 6.1.1, scoprendo che anche Galaxy Z Flip6 vanta una sorta di modalità desktop.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, attivando l’opzione appena menzionata anche Galaxy Z Flip6 presenta una modalità desktop, seppur differente da DeX: si tratta fondamentalmente di una sorta di via di mezzo tra la modalità desktop base di Android e quella proprietaria di Samsung, l’interfaccia infatti manca di alcune funzionalità di base e presenta diversi bug nel suo funzionamento.

La funzionalità multi-finestra sembra funzionare abbastanza bene, consentendo persino di ridimensionare e spostare le finestre delle app, la funzione split-screen invece viene visualizzata sullo schermo del telefono anziché sullo schermo esterno, mentre i pulsanti “massimizza” e “minimizza” per le finestre non funzionano.

Non è chiaro il motivo dell’esistenza di questa modalità, potrebbe trattarsi di un primo esperimento da parte di Samsung per portare una modalità simile a DeX sui dispositivi pieghevoli della serie Z Flip, ma per il momento non ci sono informazioni in merito; si spera che l’azienda continui a sviluppare questa modalità apportando tutta una serie di miglioramenti, così da fornire un utile strumento lato produttività anche ai possessori di Galaxy Z Flip6.