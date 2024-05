Sebbene manchino ancora diversi mesi al lancio della serie Xiaomi 15, in Rete si susseguono le anticipazioni sui nuovi smartphone del colosso cinese e l’ultima riguarda in particolare il modello Pro.

Nelle scorse ore, infatti, il popolare leaker Digital Chat Station ha condiviso alcune interessanti informazioni sulle principali novità di quello che dovrebbe essere un prototipo iniziale dello smartphone (soggetto, pertanto, ad eventuali modifiche, anche piuttosto rilevanti).

Le ultime anticipazioni su Xiaomi 15 Pro

Stando a quanto si apprende, Xiaomi 15 Pro (o, quantomeno, il suo prototipo) può contare su un display curvato con risoluzione 2K, sulle cui dimensioni non vi sono informazioni precise (ma non dovrebbero differire molto da quelle del modello di precedente generazione).

Sulla parte posteriore il comparto imaging dovrebbe essere posizionato all’interno di un modulo quadrato nell’angolo in alto a sinistra e dovrebbe includere tre sensori, il cui principale dovrebbe avere una risoluzione da 50 megapixel e dovrebbe essere accompagnato da un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel (con funzionalità macro). Sempre secondo le indiscrezioni, la fotocamera dovrebbe offrire anche un’apertura maggiore rispetto a quella del modello precedente.

Ricordiamo che Xiaomi 15 Pro, insieme al modello “base”, dovrebbe avere l’onore di fare esordire sul mercato l’attesissima prossima CPU di punta di Qualcomm, ossia Snapdragon 8 Gen 4, che dovrebbe poter contare su due grandi core (con frequenza massima tra 3.6 GHz e 4.0 GHz) e su sei core medi (realizzata da TSMC con processo produttivo a 3 nm).

Purtroppo al momento i dettagli sui principali punti di forza della serie Xiaomi 15 non sono numerosi ma sono attesi importanti miglioramenti per quanto riguarda il comparto fotografico e il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, oltre che per il processore mentre il design potrebbe essere simile a quello della generazione precedente.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza sino all’autunno.