Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le apparizioni dei vari modelli della serie Google Pixel 9 e le anticipazioni relative alle loro caratteristiche, in attesa dell’evento di lancio ufficiale, in programma per il 13 agosto.

Nelle scorse ore il protagonista di una nuova apparizione è stato Google Pixel 9 Pro XL, immortalato in tre foto dal vivo che ci permettono di osservare il suo design e ci confermano alcune delle sue caratteristiche.

Una nuova apparizione di Google Pixel 9 Pro XL

Una di queste foto dal vivo ci conferma che Google Pixel 9 Pro XL potrà contare su 16 GB di RAM (LPDDR5) e su 256 GB di memoria di archiviazione e farà affidamento su un modem Samsung Exynos 5400.

Si tratta della generazione successiva del modem Exynos 5300 (usato sulle serie Google Pixel 7 e Pixel 8), capace di garantire il supporto a velocità massime di trasmissione dati ad oltre 14 Gbps.

Il modem Exynos 5400 sarà realizzato da Samsung Foundry utilizzando il processo produttivo a 4 nm e quasi certamente sarà il modem utilizzato in tutta la serie Google Pixel 9.

Questo modello, che dovrebbe riportare il brand “XL” sulla gamma Google Pixel dopo alcuni anni di assenza (l’ultimo modello è stato Google Pixel 4 XL nel 2019), stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi dovrebbe poter contare su un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 2.992 x 1.344 pixel e refresh rate a 120 Hz, un processore Google Tensor G4 e una batteria da 5.050 mAh (con supporto alla ricarica rapida via cavo a 30 W e in modalità wireless a 23 W).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, infine, sulla parte posteriore del nuovo smartphone di Google dovremmo trovare un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x.

Appuntamento al 13 agosto per l’evento di presentazione ufficiale.