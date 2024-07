Una cosa è certa: Google non vuole realizzare un dispositivo proprietario per la realtà estesa (in acronimo, XR). Sembra infatti che la compagnia californiana voglia intraprendere una collaborazione con EssilorLuxottica, proprietà del celebre marchio Ray-Ban, per realizzare un modello di smart glasses che implementi Gemini, la sua intelligenza artificiale recentemente introdotta.

Google: i possibili accordi per un dispositivo con Gemini

Ad annunciare l’indiscrezione sarebbe stato il portale TheVerge, secondo cui Google avrebbe recentemente avvicinato EssilorLuxottica per la realizzazione di un modello completamente nuovo di smart glasses, potenziato dall’implementazione dell’intelligenza artificiale.

Ricordiamo che al momento la compagnia EssilorLuxottica sta già lavorando con Meta, per la realizzazione dei Ray-Ban Meta Smart Glasses. Ad oggi non disponiamo dunque di ulteriori dettagli in merito da parte di Google, complice l’investimento di Meta che potrebbe a tutti gli effetti disintegrare le possibilità di una collaborazione con la compagnia.

Da un punto di vista prettamente hardware, allo stato attuale delle cose Google non è ancora pronta per l’implementazione di un display all’interno dell’eventuale nuovo dispositivo, che potrebbe dunque limitarsi invece a un microfono, uno speaker o una fotocamera con l’implementazione di diverse funzionalità garantite da Gemini, l’intelligenza artificiale proprietaria. Questo potrebbe significare la realizzazione di un dispositivo del tutto simile a quanto precedentemente accennato in occasione dell’evento I/O 2024, con l’utilizzo da parte di Google di diversi prototipi per Project Astra.

Ricordiamo infine che diverse voci di corridoio suggeriscono la possibilità d’uscita del visore XR in collaborazione con Samsung precedentemente annunciato per il mese di ottobre. Chiaramente al momento si tratta solo di pure e semplici speculazioni, per cui attendiamo eventuali conferme (o smentite) da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.