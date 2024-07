L’Amazon Prime Day 2024 è terminato stanotte, ma sul sito continuano a essere disponibili offerte interessanti sui prodotti tech: in questo caso ci soffermiamo sulle Samsung Galaxy Buds3, le ultime cuffie wireless presentate dalla casa sud-coreana, acquistabili con sconto, un omaggio e fino a ulteriori 80 euro di ribasso. Vediamo come fare.

Samsung Galaxy Buds3 in offerta su Amazon

Durante lo scorso evento Galaxy Unpacked, Samsung ha presentato tanti nuovi prodotti, ossia Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3 Pro e Galaxy Buds3. Proprio su queste ultime ci concentriamo, dopo aver dato un’occhiata alle generose offerte sullo smartwatch: le nuove cuffie sono disponibili sul sito con più sconti, che consentono un acquisto a cifre decisamente più intriganti rispetto a quelle del listino consigliato.

Con le Galaxy Buds3, Samsung ha deciso per un cambio di rotta a livello di design e formato, optando per un classico stelo: le cuffie offrono cancellazione attiva del rumore (ANC), tre microfoni, certificazione IP57 contro acqua e polvere, connettività Bluetooth 5.4, audio UHQ (fino a 24 bit/96 KHz su Galaxy più recenti con almeno One UI 6.1.1), Hi-Fi a 24 bit (coi Galaxy dotati almeno di One UI 4.0), audio a 360 gradi, driver dinamici da 11 mm a una via e una batteria da 48 mAh; quest’ultima promette un’autonomia di 5 o 6 ore (con ANC attivo o meno) e fino a 24 o 30 ore con le ricariche della custodia (con batteria da 515 mAh).

Al di là dell’hardware, tra le novità più interessanti ci sono senza dubbio la suite di funzioni legate all’intelligenza artificiale Galaxy AI, che comprende ad esempio la funzione Interprete, utilizzabile quando collegate a uno smartphone Samsung compatibile.

Le Samsung Galaxy Buds3 sono state lanciate pochi giorni fa al prezzo consigliato di 179 euro, ma potete acquistarle su Amazon a un prezzo decisamente più conveniente: in fase di acquisto potete infatti digitare il coupon UNPACKQB50 per ottenere un ribasso di 50 euro, scendendo a 129 euro.

Se siete abbonati Prime Student potete sfruttare uno sconto di ulteriori 50 euro, mentre pagando con carta Amex potete ottenere un ribasso di 30 euro. Se riuscite a combinare tutto, potete portarvi a casa le nuove cuffie Samsung a un prezzo stracciato, scendendo a 49 euro. E non è ancora finita: effettuando l’acquisto entro il 23 luglio 2024 e la registrazione su Samsung Members entro il 21 settembre 2024, potete ottenere in regalo una custodia Clip Case (valore di 36,90 euro).