Da alcune indiscrezioni è emerso come Google sta preparando un nuovo caricabatterie USB-C da 45 W. Molto probabilmente verrà lanciato il prossimo mese con la presentazione ufficiale dei nuovi Google Pixel 9.

Com’è fatto il nuovo caricabatterie di Google

Dai primi leak che circolano il nuovo caricabatterie USB-C da 45 W non propone grandi novità in termini di design. Lo stile richiama quello degli auricolari wireless (come quello della custodia degli AirPods) con un involucro di colore bianco e dai bordi ampi e arrotondati; dalla superficie piatta superiore emergono i due poli della spina che però non si ripiegano. La porta USB-C è posta in basso ruotata di 90° rispetto a quanto avviene regolarmente.

Molto probabilmente il lancio del nuovo caricabatterie USB-C da 45 W porterà all’uscita dal mercato del precedente modello (quello attualmente in commercio) che è stato introdotto nel 2021 con il Google Pixel 6.