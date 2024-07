Dopo averlo ampiamente annunciato nel giorni scorsi, Amazon ha dato il via all’edizione 2024 del Prime Day, l’evento speciale che anche quest’anno durerà 48 ore nel corso delle quali sarà possibile acquistare decine di migliaia di prodotti a prezzi particolarmente scontati.

Tra i tantissimi brand che partecipano all’evento troviamo anche Dreame Technology, azienda pioniera negli elettrodomestici innovativi, che ha presentato una nutrita quantità di offerte, che vi permettono di risparmiare fino a 400 euro rispetto al prezzo di listino, un’ottima occasione quindi se dovete acquistare un nuovo robot aspirapolvere, un tosaerba o un altro dispositivo per la pulizia della casa.

Le offerte straordinarie del Prime Day

Il marchio Dreame è conosciuto principalmente per i suoi aspirapolvere robot, ma in realtà si tratta di un marchio che realizza anche altre tipologie di prodotti. Nel suo portfolio annovera infatti anche aspirapolvere lavapavimenti, aspirapolvere senza fili, asciugacapelli e robot tagliaerba, diventando così l’alleato numero uno in casa e in giardino.

Aspirapolvere robot

Partiamo dagli aspirapolvere robot, il pezzo forte di Dreame Technology. La proposta del brand è molto ampia e va dal nuovissimo X40 Ultra Complete (qui trovate la nostra recensione completa) ai modelli L20 Ultra e L10s Pro Ultra, ricchi di funzioni ma più adatti a chi ha un budget meno importante. Senza ovviamente dimenticare le offerte di fascia media e bassa, adatte per chi sta cercando il suo primo robot aspirapolvere e non vuole spendere troppo. Tra queste sette proposte troverete sicuramente quella che fa al caso vostro.

Aspirapolvere lavapavimenti

Altro pezzo forte del brand sono gli aspirapolvere lavapavimenti, prodotti in gradi di raccogliere sia la polvere che i liquidi, lavando allo stesso tempo il pavimento per offrire la massima igiene. Sono dotati di spazzole che raggiungono i bordi dei mobili e i battiscopa, così da non lasciare indietro nessuna area sporca.

Dispongono di una procedura automatica che si occupa della pulizia della spazzola principale e dei condotti interni, con l’asciugatura ad aria calda della spazzola, al fine di prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. La variante Dual consente di togliere il motore dalla lavapavimenti e di trasformarlo un un aspirapolvere senza fili, diventando quindi un prodotto multifunzione in grado di aiutarvi a pulire tutta la casa.

Aspirapolvere senza fili

Anche nel mercato degli aspirapolvere senza fili Dreame ha saputo portare numerose novità . Chi ha esigenze limitate può optare per R10 Pro, più economico che mai nonostante una scheda tecnica davvero niente male, mentre chi cerca qualcosa di più performante può puntare su R20 o sul nuovissimo Z30.

Entrambi dispongono della tecnologia a luce blu, montata sulla spazzola motorizzata, che permette di vedere la polvere che altri sistemi di illuminazione non vedono. La vostra casa sarà quindi più pulita e splendente che mai, grazie anche ai tantissimi accessori forniti in dotazione.

Asciugacapelli

Decisamente interessante anche l’offerta dedicata agli asciugacapelli, con il modello Pocket che risulta ideale per chi viaggia spesso, grazie alla dua portabilità estrema unita alla potenza regolabile, passando per Hair Glory, nella versione Combo che incluse anche il diffusore per chi ha capelli lunghi o ricci.

Chi va sempre di corsa potrà invece apprezzare Hair Gleam., che in appena tre minuti permette di avere i capelli asciutti, grazie a un motore brushless e a un algoritmo che regola la temperatura per mantenerla sempre corretta.

Altri prodotti

Chiudiamo con due prodotti particolari, un tosaerba e una friggitrice ad aria. Il primo è un robot in grado di mantenere sempre alla giusta altezza l’erba del giardino,. senza dover stendere cavi per delimitare i bordi. La seconda invece vi permette di cuocere i cibi in maniera salutare, con pochissimi grassi e risparmiando parecchio tempo rispetto ad altre soluzioni

Potete trovare un ampio riepilogo dei prodotti Dreame in promozione per il Prime Day di Amazon visitando la pagina ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.

