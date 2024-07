Il caldo si sta facendo sentire in molte zone d’Italia (e non solo) in questo mese di luglio, ed è abbastanza normale considerando il periodo. Per trovare un po’ di refrigerio cosa c’è di meglio di un bel bagno in piscina, soprattutto se siete tra i fortunati che ne hanno una? Considerando che questo non è solo il periodo ideale per sfruttare la piscina, ma anche quello per approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ecco che entra in gioco uno sconto che potrebbe fare al caso vostro: il protagonista è Degrii Zima Pro (2024), un robot wireless per la pulizia delle piscine che è attualmente a un super prezzo e al minimo storico.

Degrii Zima Pro (2024) in sconto di 400 euro con il Prime Day

Con il Prime Day di Amazon sono disponibili sul sito una miriade di offerte, e tra queste possiamo trovare Degrii Zima Pro (2024), la versione aggiornata del robot per la pulizia della piscina senza fili. Si tratta di un modello smart, dotato di comandi da remoto e della possibilità di pianificare automaticamente i percorsi di pulizia: tramite l’apposita applicazione, disponibile per Android e iOS, si può passare velocemente tra tre diversi modalità di pulizia e controllare lo stato di avanzamento della procedura, il livello della batteria in tempo reale e non solo.

È possibile controllare il robot Degrii praticamente come un’auto radiocomandata con i comandi manuali, e quando la batteria si sta per scaricare, non serve andarlo a recuperare sul fondo della piscina: basta un tocco e torna in superficie. La batteria è da 10.000 mAh e offre al motore brushless da 250 W un’autonomia di circa 3 ore e mezza: secondo i dati forniti dal produttore, il rinnovato Zima Pro può pulire una piscina di 460 metri in poco più di 200 minuti.

Degrii Zima Pro (2024) offre una navigazione radar a ultrasuoni, con la quale può identificare automaticamente le forme e i materiali della piscina, eseguire una pianificazione e procedere con la pulizia seguendo un percorso “ad arco” che non lascia spazio a punti morti: che si tratti del fondo, della pareti o della linea di galleggiamento, il robot non tralascia nulla, sfruttando la sua elevata potenza di aspirazione e l’apposito filtro ultrafine per rimuovere facilmente foglie, sabbia, sassolini e altro sporco. E la manutenzione? Basta una sciacquata sotto un rubinetto del doppio cestino smontabile (da 6,5 litri) per farlo tornare pienamente operativo.

La versione 2024 di Degrii Zima Pro è stata lanciata a un prezzo consigliato di 1199 euro, ma grazie all’Amazon Prime Day 2024 potete trovarla in super offerta con uno sconto di ben 400 euro: il robot per la pulizia della piscina è infatti disponibile sul sito a 799 euro, ossia al prezzo più basso mai visto. Se siete interessati all’acquisto potete seguire il link qui sotto, ma sappiate che l’offerta è sì valida fino al 22 luglio 2024, ma le scorte potrebbero andare esaurite prima.

