Durante questo Amazon Prime Day le offerte sono tantissime, e proprio per questo motivo è facile perdersi all’interno degli scaffali virtuali. Se state cercando qualcosa di specifico potete approfittare delle nostre pagine dedicate (link in fondo), ma anche di contenuti come quello che state leggendo: in particolare, in questa sede ci concentriamo sulle migliori offerte Fitbit del Prime Day, con gli sconti più interessanti su smartwatch e smartband del brand di casa Google.

Le migliori offerte Fitbit by Google dell’Amazon Prime Day 2024

Questo Amazon Prime Day 2024 si sta rivelando particolarmente ricco di offerte, tra dispositivi Android e non solo: in mezzo ai tantissimi prodotti tech in promozione spiccano gli sconti sugli smartwatch e sulle smartband Fitbit più apprezzati del momento: troviamo in particolare ribassi sulla fascia più costosa, coperta da Fitbit Sense 2 e Fitbit Charge 6, ma anche su modelli più a buon mercato, pure sotto i 50 euro.

Come gli altri anni, le offerte sono riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

Scopriamo dunque le migliori offerte Fitbit dell’Amazon Prime Day 2024:

Queste dunque le migliori offerte dell’Amazon Prime Day di quest’anno sui prodotti Fitbit by Google. Le proposte qui sopra sono valide fino alle 23:59 del 17 luglio 2023, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Di conseguenza, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2024 potete consultare le nostre selezioni qui in basso, suddivise per categoria. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.

