Sono giorni particolarmente caldi questi, per le temperature e per le offerte in circolazione che, un po’ per i saldi in corso e un po’ per il Prime Day di Amazon, sono tante e permettono di risparmiare (talvolta) tanto su varie cose. Timekettle, per esempio, ha dato il via a varie offerte interessanti su quattro suoi prodotti: WT2 Edge (in copertina), M3, T1 e T1 Mini.

In questo articolo trovate tutte le informazioni da sapere per approfittarne, magari durante le ferie estive visto il periodo, con in più una panoramica su una nuova tecnologia introdotta con un recente aggiornamento: l’AI Semantic Segmentation. Ecco tutto.

4 traduttori di Timekettle in offerta su Amazon per il Prime Day

Partiamo dalle offerte esclusive di Timekettle per l’Amazon Prime Day. Nello specifico iniziamo dalle cuffie Timekettle WT2 Edge, uno dei prodotti più interessanti dell’azienda che abbiamo avuto modo di provare anche noi alcuni mesi fa con soddisfazione (qui la recensione completa).

Sono delle cuffie true wireless che fanno da traduttore istantaneo e bidirezionale, con un sacco di lingue e accenti a disposizione. In sostanza, permettono di conversare in modo naturale con persone di cui non si conosce la lingua. Sono dotate di varie funzioni utili, sono esteticamente curate e dalle dimensioni standard, risultando anche comode da usare.

In occasione del Prime Day, le Timekettle WT2 Edge si possono comprare su Amazon scontate del 20% (a 60 euro in meno), pagandole cioè 239,99 euro invece di 299,99 euro. L’offerta è valida dal 15 al 19 luglio 2024.

Sono disponibili in offerta su Amazon per il Prime Day anche le cuffie Timekettle M3, un dispositivo di fascia inferiore rispetto a queste ultime, ma molto meno costoso. Sono dei traduttori istantanei a forma di auricolari che permettono di cavarsela in vacanza, al lavoro e in molte altre situazioni.

Come le suddette, sono dotate della tecnologia di riduzione del rumore attiva, promettono un’elevata precisione nella traduzione e, nel contempo, assicurano bassa latenza per rendere le conversazioni il più possibile naturali, anche grazie a varie funzioni e modalità di utilizzo.

Le cuffie Timekettle M3 si possono acquistare su Amazon scontate del 20% in occasione del Prime Day, cioè dal 15 al 19 luglio 2024. Il prezzo scende di conseguenza da 169,99 euro a 135,99 euro.

Chiuso il capitolo cuffie, passiamo a Timekettle Fluentalk T1, un traduttore simultaneo più tradizionale. Si tratta di un prodotto molto completo che, alla traduzione vocale aggiunge anche la funzione di riconoscimento e traduzione di immagini grazie alla sua fotocamera posteriore da 8 megapixel.

È un traduttore dalle dimensioni standard, che assicura traduzioni molto veloci, più rapide rispetto alle cuffie (0,2 secondi contro i 0,5 secondi, latenza comunque molto bassa), 2 anni di dati mobili gratuiti in tutto il mondo e tante lingue e accenti disponibili per cavarsela nella maggior parte delle situazioni.

In occasione del Prime Day, è in vigore anche in questo caso lo sconto del 20% su Amazon, che permette di risparmiare ben 60 euro. Timekettle Fluentalk T1 costa infatti 239,99 euro invece di 299,99 euro, ma solo dal 15 al 19 luglio 2024.

Ultimo, ma non per importanza, Timekettle Fluentalk T1 Mini. È la versione dalle dimensioni più compatte di quest’ultimo, un traduttore portatile simultaneo che abbiamo provato (e apprezzato) alcune settimane fa (qui la recensione completa).

Uno dei suoi punti di forza è proprio la compattezza, che permette di portarlo con sé senza problemi e di usarlo quando serve. Ha anche molte funzioni, compresa una fotocamera per tradurre ciò che l’utente inquadra, oltre a varie modalità di utilizzo che lo rendono un dispositivo molto versatile e dall’ottimo rapporto fra qualità e prezzo.

È conveniente soprattutto ora che si può comprare su Amazon con uno sconto del 20% in occasione del Prime Day, grazie al quale il prezzo scende da 169,99 euro a 135,99 euro. L’offerta è anche in questo caso valida dal 15 al 19 luglio 2024.

L’intelligenza artificiale per le traduzioni: Timkettle introduce l’AI Semantic Segmentation

Oltre alle offerte, come anticipato, il produttore ha anche annunciato di recente il rilascio di un nuovo aggiornamento software che introduce l’AI Semantic Segmentation, aggiornamento disponibile per le cuffie Timekettle WT2 Edge, per Timekettle M3 e X1 AI Interpreter Hub.

Si tratta di una nuova tecnologia che fa parte di HybridComm 3.0, release alla cui base c’è un nuovo sistema di traduzione in tempo reale potenziato con l’intelligenza artificiale. Migliora l’efficienza e l’accuratezza delle traduzioni assicurando un’esperienza di utilizzo ancor più immediata e naturale che si accorda cioè meglio con i ritmi della conversazione riducendo ulteriormente i ritardi e la latenza.

In sostanza, è un sistema in grado di iniziare a tradurre mentre il dispositivo sta elaborando la voce della persona. L’AI Semantic Segmentation fa proprio questo: riduce la latenza, del 200% secondo quanto dichiarato da Timekettle, rendendo ancor più immediate le traduzioni e le relative interazioni con i dispositivi.

