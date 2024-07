Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, in modo da poter garantire loro un’esperienza sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.15.5.

WhatsApp Beta si aggiorna e introduce una novità attesa da tanti

Nei mesi scorsi è emerso che il team di WhatsApp era al lavoro su una funzionalità di trascrizione delle note vocali e in alcuni Paesi ha avviato dei test con una ristretta cerchia di utenti.

Ebbene, con la versione 2.24.15.5 beta è stata implemetata per più utenti la possibilità di generare trascrizioni delle note vocali:

In pratica, WhatsApp consente ad alcuni utenti di abilitare la funzionalità di trascrizione per le note vocali in entrata e in uscita, ciò attraverso il download di un pacchetto dati aggiuntivo per preservare la privacy (le trascrizioni vocali, infatti, vengono generate sul dispositivo, quindi nessun altro può leggerle né sentire le relative note vocali).

Al momento le lingue supportate sono soltanto cinque, ossia inglese, spagnolo, portoghese (Brasile), russo e hindi ma è probabile che in futuro la funzionalità sarà estesa per abbracciare altre lingue (e utenti).

Senza dubbio tale novità sarà apprezzata non solo da chi ha problemi di udito ma anche da chi odia le note vocali o, più semplicemente, spesso si trova in posti in cui è difficile riuscire ad ascoltarle.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dagli sviluppatori per scoprire quando la nuova funzione sarà messa a disposizione di tutti.

