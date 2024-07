Il team di sviluppatori di Google prova a mantenere il supporto alle precedenti versioni di Android per il maggior tempo possibile ma, ovviamente, tutto ha una fine e nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha fatto un annuncio relativo ad Android Lollipop.

Per Android 5 Lollipop è arrivato il momento di andare definitivamente in pensione e Google ha terminato il rilascio di aggiornamenti di Google Play Services per i dispositivi basati su tale versione del sistema operativo.

Android Lollipop è pronto per la pensione

Rilasciato in versione stabile nel novembre del 2014, Android 5.0 Lollipop ha avuto l’onore di introdurre nel sistema operativo mobile di Google la prima versione di Material Design e dopo qualche mese, nel marzo del 2015, è stata rilasciata anche la versione 5.1.

Ricordiamo che quando gli smartphone e i tablet Android escono dal periodo di supporto software del sistema operativo e non ricevono più update e patch di sicurezza, continuano a ricevere gli aggiornamenti di Google Play Services, grazie ai quali possono contare su alcune nuove importanti funzionalità, come ad esempio il backup e l’autenticazione a 2 fattori.

Solitamente Google interrompe il rilascio di aggiornamenti di Google Play Services nel momento in cui una versione del sistema operativo ha una diffusione molto bassa (pare che quella di Android Lollipop sia pari all’1%), consentendo così agli sviluppatori di concentrarsi sulle altre versione dell’OS e sui dispositivi più recenti e più potenti, in modo da mantenere elevato il livello di sicurezza garantito.

Nel momento in cui cessano gli aggiornamenti di Google Play Services, i dispositivi non ricevono nuove funzionalità né importanti aggiornamenti di sicurezza e potrebbero non essere più compatibili con alcune applicazioni.

Allo stato attuale la versione meno recente dell’OS ad essere supportata dagli aggiornamenti di Google Play Services è Android 6.0 e chi possiede un dispositivo con una release meno recente dovrebbe valutare l’ipotesi di metterlo da parte.