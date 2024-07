Il lancio ufficiale dovrebbe arrivare il prossimo ottobre ma dalla Cina arrivano le prime anticipazioni sulle caratteristiche tecniche dei prossimi Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro. Saranno i primi smartphone al mondo a integrare il processore Snapdragon 8 Gen 4 e anche per questo è molto alta l’attenzione su questi due device.

Xiaomi 15

Per quel che riguarda lo Xiaomi 15 dovrebbe trattarsi di uno smartphone con display touch “1.5K” da 6.36” con frequenza di 120 Hz e luminosità di 1400 nit (in modalità Alta luminosità). Lo Xiaomi 15 avrà sarà resistente alla polvere e all’acqua (IP68) e dovrebbero esserci fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.0 e una batteria da 4900 mAh con supporto alla ricarica wireless da 50 W e quella cablata da 100 W.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera principale con tre sensori da 50 MP. La fotocamera principale da 1/1.31” utilizza il sensore OmniVision OV50H, la fotocamera ultrawide e lo zoom 3x utilizzano il sensore ISOCELL JN1 di Samsung (1/2.76”). La fotocamera frontale, invece, dovrebbe avere un sensore da 32 MP. Per averlo bisognerà prevedere circa 632 dollari per la versione base da 12GB di RAM e 256 GB di memoria interna e 756 dollari per quella con 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Xiaomi 15 Pro

Lo Xiaomi 15 Pro dovrebbe avere un display “2K” da 6.73” con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di 1400 nit (in modalità Alta luminosità). Dovrebbe essere un device con protezione IP69, fotocamera frontale da 32MP, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0. La batteria dovrebbe essere da 5400 mAh con il supporto alla ricarica wireless da 80 W e quello alla ricarica cablata da 120 W.

Sul fronte del comparto fotografico lo Xiaomi 15 Pro dovrebbe prevedere il sensore OmniVision OV50N da 50 MP per il sensore principale (apertura 1/1.3”, f/1.4), il sensore Samsung JN1 da 50 MP per l’ultrawide e un sensore sempre da 50 MP (1/1.95”) per lo zoom 3x. Il prezzo dovrebbe partire da 728-756 dollari per la configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e arrivare a un massimo di 866-894 dollari per quella con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.