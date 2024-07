Samsung è senza dubbio l’azienda che ha creduto di più nel settore degli smartphone pieghevoli ma anche altri produttori stanno investendo ingenti risorse in questo genere di device e un esempio è rappresentato da Xiaomi, che si prepara a lanciare Xiaomi MIX Fold 4.

Nelle scorse ore ad occuparsi di questo nuovo modello è stato il popolare leaker Evan Blass, che su X ha condiviso alcune anticipazioni su quelle che potrebbero essere le principali caratteristiche del device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le ultime anticipazioni su Xiaomi MIX Fold 4

A dire del leaker, i produttori cinesi stanno aiutando il settore degli smartphone pieghevoli ad innovarsi, proponendo soluzioni che potrebbero stuzzicare l’interesse degli appassionati di tecnologia e degli addetti ai lavori.

Un esempio è rappresentato da Xiaomi MIX Fold 4, smartphone che sul mercato dovrebbe arrivare con a bordo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ossia quella che è la migliore CPU al momento disponibile.

Tra le altre caratteristiche di Xiaomi MIX Fold 4 non dovrebbero mancare una fotocamera primaria da 50 megapixel, la tecnologia Leica Summilux, una batteria da oltre 5.000 mAh con supporto alla ricarica in modalità wireless, una scocca con certificazione IPX8 e uno spessore inferiore ai 10 mm.

Evan Blass ha condiviso anche questa immagine, precisando che si tratta di un modello ancora in lavorazione e, pertanto, il suo design potrebbe essere soggetto a modifiche anche rilevanti.

Per la presentazione ufficiale di Xiaomi MIX Fold 4 probabilmente ci sarà da avere pazienza ancora per qualche settimana e sarà interessante scoprire se dopo il suo esordio in Cina arriverà in tempi rapidi anche in Europa (e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare).

* * * in alto Xiaomi MIX Fold 3