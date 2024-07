Il team di WhatsApp sta migliorando le note video e oltre a occuparsi della funzionalità per inoltrarle, ora la società sta lavorando per portarle anche all’interno dell’interfaccia della fotocamera dell’app per Android.

Alcuni utenti della versione beta di WhatsApp ora possono sperimentare una nuova funzionalità che consente di registrare facilmente note video direttamente dall’interfaccia della fotocamera dell’app, senza quindi la necessità di toccare e tenere premuta l’icona della fotocamera presente nella barra della chat.

WhatsApp sta testando le note video nell’interfaccia della fotocamera

Questa novità dovrebbe rendere il processo di acquisizione e condivisione di note video più semplice e intuitivo, inoltre dovrebbe fornire agli utenti un metodo unificato per catturare e condividere messaggi video, rendendo l’esperienza più coerente.

La funzionalità che aggiunge la possibilità di acquisire note video dalla fotocamera dell’app è al momento disponibile per alcuni beta tester che installano la versione 2.24.14.14 WhatsApp beta per Android tramite Google Play Store e verrà distribuita a più utenti nei prossimi giorni. Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci anche sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.