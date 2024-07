Xiaomi Watch 2 è stato presentato ufficialmente al Mobile World Congress 2024 e tra le caratteristiche principali spiccano lo schermo AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 e il SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1.

Lo smartwatch è dotato di una cassa in alluminio da 46 mm e offre connettività Bluetooth, NFC, GPS e Wi-Fi, inoltre è munito di un sensore per il battito cardiaco e di un sensore per il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue (SpO2).

Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 5 ATM e la batteria promette un’autonomia fino a 65 ore. Oltre al sistema operativo Wear OS ci sono varie app preinstallate tra cui Google Wallet, Google Play Store e Google Maps.

Xiaomi Watch 2 è acquistabile al prezzo di 127,99 euro

Xiaomi Watch 2 è in vendita sul sito Web italiano dell’azienda nelle colorazioni Black e Silver al prezzo di 199,99 euro, ma grazie a uno sconto e a un coupon riscattabile dalla pagina prodotto è possibile acquistarlo al prezzo di 127,99 euro. Se interessati, a seguire trovate il link per l’acquisto sul sito di Xiaomi Italia.

