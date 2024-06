La gamma del TicWatch Pro 5 Enduro si aggiorna con l’arrivo di una nuova colorazione. Mobvoi, infatti, ha appena annunciato l’arrivo sul mercato della nuova versione Slate (ardesia) del suo smartwatch. Si tratta di un nuovo aggiornamento per il dispositivo, svelato appena poche settimane fa. Vediamo i dettagli completi in merito al nuovo modello.

TicWatch Pro 5 Enduro: ora c’è un nuovo colore

La nuova versione Slate del TicWatch Pro 5 Enduro va ad affiancarsi alla versione Nero ossidiana, andando a garantire una nuova opzione cromatica, più chiara e “estiva” per gli utenti interessati allo smartwatch con wearOS. Si tratta di un nuovo tassello per la gamma dello smartwatch che, in questa nuova veste, potrebbe risultare decisamente più interessante per tutti gli utenti che non preferiscono wearable di colore scuro.

Non ci sono novità, invece, dal punto di vista tecnico. La scheda tecnica rappresenta un punto di forza del dispositivo, caratterizzato da specifiche tecniche di alto livello. Lo smartwatch è dotato, infatti, di un display OLED da 1,43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, realizzato con processo produttivo a 4 nm.

Tra le specifiche c’è spazio anche per 2 GB di RAM e 32 GB di storage oltre che per un microfono e per speaker integrati. Lo smartphone supporta la connettività Wi-Fi e Bluetooth. C’è il GNSS (GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS) ed è presente anche il chip NFC, per i pagamenti con Google Wallet e Google Pay. La scocca è in lega metallica, con alluminio serie 7000, e c’è il vetro zaffiro per la protezione del display. Tra le specifiche troviamo anche la certificazione MIL-STD-810H oltre alla resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Sotto la scocca c’è spazio per una batteria da 628 mAh che garantisce 90 ore di autonomia (oppure 45 giorni con la Essential Mode).

Il TicWatch Pro 5 Enduro, anche nella nuova colorazione Slate, è acquistabile con un prezzo di 359,99 euro su Amazon.