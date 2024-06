Stack: PDF Scanner, applicazione creata da Area 120 e utilizzata per la scansione e l’organizzazione di documenti e ricevute, presto non sarà più disponibile su Play Store.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, l’app non sarà più supportata da Google a partire dal 23 settembre. Fornendo alcune utilità simili nel contesto di Google Drive, infatti, la compagnia ritiene l’app superflua.

Drive, sia in versione Android che iOS, offrono strumenti che permettono, dalla schermata di Anteprima, di ritagliare, ruotare e filtrare i PDF, aggiungendo eventualmente anche ulteriori pagine al documento. Grazie al sistema di apprendimento automatico, inoltre, Drive può riconoscere una ricevuta e individuare in modo automatico posizione del negozio, importo e data.

Google Drive prende il posto di Stack: PDF Scanner, ma non sarà un passaggio del tutto indolore

Per gli utenti che si affidano a Stack, Google offre la possibilità di un passaggio a Drive il meno traumatico possibile.

Gli stessi, infatti, possono affidarsi alla voce Esporta tutti i documenti su Drive dell’app, disponibile attraverso il percorso Account – Impostazioni. Con questo intervento, verrà creata in modo automatico una cartella in Il mio Drive denominata Stack.

Nonostante gli sforzi della compagnia, però, Google Drive non sembra una piattaforma affinata e precisa come Stack in alcuni contesti. La schermata iniziale di quest’ultima app, per esempio, offriva molte più funzionalità a portata di dito utili per la gestione dei file PDF. La capacità di ordinare i documenti a seconda di categorie prestabilite, ma anche di gestire al meglio informazioni chiave dei documenti archiviati, sono oggi difficilmente ottenibili con Drive.

Nonostante una prima fase di disorientamento degli utenti, vi è la concreta speranza che lo strumento di Google evolva nel corso dei prossimi mesi per “assorbire” alcuni dei punti di forza dell’app “pensionata”.