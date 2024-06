Finora iniziare una diretta su Instagram implicava che tutti i follower potevano guardarla, ma gli utenti della piattaforma non sono tutti delle celebrità orientate a un vasto pubblico.

In passato la piattaforma di Meta ha già introdotto degli strumenti più privati e in quest’ottica a partire da oggi gli utenti di Instagram potranno tenere dirette anche per un elenco di amici più stretti.

Gli utenti potranno trasmettere in streaming a un gruppo selezionato di persone e fino a tre altri account potranno partecipare alla trasmissione in diretta e allo streaming con l’utente originale.

In questo modo gli utenti potrebbero ad esempio condividere trasmissioni live senza il giudizio di alcuni follower, oppure ospitare una sessione tra parenti.

Instagram diventa più intimo con le dirette per pochi

Instagram ha già introdotto modalità più private di utilizzo della piattaforma, come ad esempio la messaggistica diretta, la possibilità di rendere visibili i post sulla propria griglia solo agli amici più stretti e la facoltà di disattivare le interazioni di tutti tranne che degli amici più fidati.

La possibilità di tenere dirette solo con gli amici più stretti è un’ulteriore possibilità per rendere più intima l’esperienza di utilizzo di Instagram. La funzionalità è in rilascio a livello globale e dovrebbe diventare disponibile per tutti a breve.